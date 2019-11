Un amigo reveló qué ingirió Pablo Lescano arriba del escenario Crédito: Instagram @patiitalescano

15 de noviembre de 2019 • 11:42

Luego de varios días en los que proliferaron los rumores acerca de su estado de salud, Pablo Lescano reapareció el último sábado en un show con Damas Gratis en el festival Mastai, realizado en la localidad bonaerense de Mercedes.

No obstante, los trascendidos persistieron, aunque en esta oportunidad por una situación que se produjo arriba del escenario cuando un asistente le acercó un elemento al cantante, que lo desenvolvió, se lo llevó a la boca y luego se pasó sus dos manos por la nariz. Las imágenes se hicieron virales y ahora un amigo de Lescano salió a aclarar qué fue lo que realmente pasó.

". cómo les gusta lorear, siguen cotorreando giladas, ahora dicen que se está drogando, déjense de joder, está comiendo un caramelo para la garganta para poder cantar", escribió en su Instagram el -también- músico conocido como "Patita" Lescano.

Y concluyó: "No será que la droga les está haciendo mal a ustedes que todo lo que ven es drogarse, drogarse y drogarse, me parece que los vuelve paranoicos y ya parecen los perros del aeropuerto y todo es falopa para ustedes, no será que a ustedes les está pidiendo la nariz, dejensen de inventar causas y vivan feliz, hagan como yo y muevan la patita".

Antes de volver a escena en Mercedes, circularon diversas versiones sobre el estado de salud del cantante. Una de ellas hablaba de una internación debido a una recaída en su adicción a las drogas. No obstante, la semana pasada, el fundador de Damas Gratis escribió en su cuenta de Twitter: "Acá te dormís una siesta y estos giles te velan, eh", escribió.