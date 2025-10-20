Primer eliminado: quién se fue de MasterChef Argentina

Este domingo 19 de octubre fue la primera eliminación de MasterChef Celebrity 2025 (Telefe). Uno de los 24 participantes quedó fuera de competencia por decisión del jurado. El primer eliminado de la temporada fue el ex boxeador Jorge “Roña” Castro.

Además, otro de los participantes abandonó la competencia: el líder de la banda Damas Gratis, Pablo Lescano, anunció su salida a una semana de empezar el certamen por “cuestiones laborales”. En ese sentido, explicó: “Tengo muchos compromisos con la música que ya estaban pactados y yo me mandé igual, porque dije ‘no sé si voy a seguir o no’. Cociné con cariño, pero lo que me llevo de acá es las clases de personas que tenemos acá laburando con nosotros“. Este momento fue una gran sorpresa, pero los jurados decidieron igualmente llamar al resto de los participantes para anunciar un eliminado.

Pablo Lescano abandonó MasterChef Celebrity 2025 y se despidió de sus compañeros Telefe

Los últimos que hicieron pasar al frente fueron a Roña Castro, Esteban Mirol, Emilia Attias y Luis Ventura. “Cuatro platos con muchas dificultades, es milimétrico lo que decidimos. Entendemos que es la primera semana, es muy difícil irse primero, pero las reglas son las reglas”, comentó Damián Betular.

“Quienes se salvan y continúan una semana más en esta competencia son Emilia y Esteban”, confirmó el chef. Finalmente, llegó el momento de anunciar quién es el primer participante eliminado de la temporada entre Ventura y Castro: “El cocinero que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es Roña. Felicitaciones Luis, seguís en competencia”.

Luego, el jurado le dedicó algunas palabras al primer eliminado. “Te conocimos poco, pero sabemos lo mucho que haces en tu vida afuera de acá, para esos comedores, tu familia, sos una persona muy bondadosa, así que por eso te felicito un montón“, expresó Donato de Santis. Por su parte, Germán Martitegui comentó que ”es muy difícil pararse frente a un campeón del mundo y decirle las cosas que hace mal". También destacó su trabajo en los comedores y se comprometió a ir algún día a ayudarlo y devolverle lo que les dio esta semana. "Gracias Roña, te queremos y gracias por estar en estas cocinas“, comentó Betular.

Finalmente, Roña agradeció a todos y expresó: ”Ojalá que gane el mejor de todos los compañeros“. Luego, dejó su delantal en su estación y salió por la puerta grande del estudio.

Roña Castro fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity 2025 Telefe

¿Quiénes son los participantes que siguen en juego?

Evangelina Anderson

Alex Pelao

Valentina Cervantes

Luis Ventura

Sofi Martínez

La Joaqui

Diego “Peque” Schwartzman

Momi Giardina

Maxi López

Esteban Mirol

Emilia Attias

Andy Chango (Andrés Fejerman)

Susana Roccasalvo

Ian Lucas

Claudio “Turco” Husaín

Marixa Balli

Eugenia Tobal

Agustín “Cachete” Sierra

Miguel Ángel Rodríguez

Chino Leunis

Julia Calvo

Sofía “La Reini” Gonet

Cómo ver MasterChef 2025 en vivo

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

Nati Jota y Grego Rosello están acargo de las reacciones de los episodios de MasterChef Celebrity 2025 por YouTube y Twitch Instagram

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.