Primera renuncia en MasterChef Argentina: quién abandonó el programa y por qué

Durante la emisión del domingo 19 de octubre, MasterChef Celebrity (Telefe) sufrió la primera renuncia inesperada. Pablo Lescano interrumpió el ciclo habitual y le comunicó a sus compañeros que abandonaría la competencia por razones personales. El líder de Damas Gratis contuvo las lágrimas, pero aun así no evitó que el resto de los participantes se emocionaran con la noticia.

A poco de una semana del estreno y en el marco de la gala de eliminación, el cantante de cumbia se convirtió en el protagonista de la noche. Fiel a su estilo histriónico y llamativo, dijo que debía cumplir con otras obligaciones laborales y esa cuestión le impedía seguir en el ciclo.

Pablo Lescano divirtió a todos en MasterChef antes de anunciar su despedida

Todo empezó cuando se corrió de su isla para presentar el plato y se acercó hasta Wanda Nara con el característico teclado colgado en el hombro. “Lo trajiste como habíamos dicho”, comentó la conductora entre risas. Al mismo tiempo, el resto de los famosos empezaron a aplaudir.

De pronto el estudio se transformó en una pista de baile y de fondo sonó la canción “No te creas tan importante”. Acto seguido, se dirigió hacia el jurado con su plato: Albóndigas de carne con puré de papas. “Me tengo fe”, dijo con humor.

Tras la aprobación del jurado y su pase directo a la semana siguiente, el cantante se quedó en medio del estudio y comunicó su despedida. “Wanda, jurado… tampoco me voy a andar emocionando ni nada, pero quiero decirles que son unos compañeros excelentes, que en el momento que estuve la pasé genial. Pero lamentablemente no puedo seguir en MasterChef”, soltó.

Pablo Lescano anunció su partida de MasterChef por obligaciones laborales (Fuente: Telefe)

“¿Qué pasó Pablo?”, consultó de inmediato, Nara. “Sí, lo que pasa es que tengo muchos compromisos con la música. Yo me mandé igual, si total no sabía si iba a seguir. Por ahí no tomé dimensión de lo que es este torneo de cocina. Cociné con cariño, pero lo que me llevo en verdad es la clase de personas que tenemos acá”, completó.

Lescano contó que no tomó dimensión de la competencia de cocina (Fuente: Telefe)

Entre los aplausos la voz del líder de Damas Gratis se quebró. “Estoy triste por la conexión que hubo con mis compañeros (...) La pasé genial fue como cocinar en casa para Marita [su hija]. Muchas gracias”, soltó a lo último y entre los saludos de sus compañeros, se despidió del reality por la puerta trasera. Como gesto especial le regaló el piano a la conductora y le recordó: “Sortealo”.

El plato con el que Pablo Lescano se despidió de MasterChef Celebrity

En la última prueba, Lescano hizo las albóndigas con puré shalom, en honor a Norma, su madre. “Ella trabajó en una casa de familia judía y ahí lo aprendió. Trabajaba limpiando casas”. Además, agregó: “La salsa de arriba es con ajo, por eso se llama ‘dragón’”. Como devolución, el jurado coincidió en que el plato tenía una buena consistencia, un sabor único y las proporciones justas.

El último plato de Pablo Lescano en la competencia: albóndigas con puré en honor a su madre (Fuente: Telefe)

Su presentación le valió el reconocimiento de Germán Martitegui, Damián Betular y de Donato De Santis, quienes lo incluyeron en el cuarteto que pasó directamente a la segunda ronda del programa, solo que Lescano se adelantó y renunció, sin poder gozar de ese beneficio. En tanto, quien se convirtió en el primer eliminado de la competencia fue Jorge “Roña” Castro.