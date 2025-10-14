Evangelina Anderson contó lo que nunca comió en su vida y dejó helado a Pablo Lescano

Tras meses de espera, una nueva edición de MasterChef Celebrity desembarcó en Telefe. Este lunes 13 de octubre, las hornallas más famosas del país se volvieron a encender y junto a estas 24 famosos dispuestos a mostrar sus habilidades culinarias. En una noche llena de sorpresas, Evangelina Anderson realizó una inesperada revelación que dejó a Pablo Lescano sin palabras.

MasterChef Celebrity, los que sobrevivieron a la primera ronda Adrian Diaz Bernini

En medio de la presentación de cada uno de los participantes, Wanda Nara mencionó que la modelo era vegetariana. “Evangelina es vegetariana”, anunció. Acto seguido, ella se sinceró: “No comí nunca en mi vida carne desde que nací. Ni carnes rojas ni carnes blancas”. La conductora, sorprendida, insistió: “Pero, en algún momento vas a tener que probar carne”, atinó a decir. Pero la participante se mantuvo firme con su postura: “No, no. ¡Ni loca!”.

Wanda Nara no pudo ocultar su sorpresa cuando Anderson le dijo que "Ni loca" iba a probar la carne (Foto: Captura TV)

Pese a que la gran mayoría quedó atónico, el líder de Damas Gratis no pudo ocultar su rostro. Las cámaras del reality captaron el momento en el que el músico mostró gestos de asombro y una mezcla de risas y desconcierto.

Pablo Lescano y la reacción al escuchar a Anderson (Foto: Captura TV)

Como era de esperar, el debate se trasladó a las redes y los memes con la reacción de Lescano no tardaron en circular. Asimismo, muchos recordaron que en 2022 y a través de su perfil de Instagram, la mediática había revelado que jamás fue tentada con un asado. “Nunca comí carne en mi vida. Ni carnes rojas, ni pollo, ni pescado. ‘¿Nunca un asado siendo argentina?’ Siempre me preguntan eso... Jamás probé el asado”, dijo en aquel entonces.

Evangelina Anderson habló sobre su alimentación y generó sorpresa instagram @evangelinaanderson

En ese sentido, y ante la duda de los usuarios, Evangelina continuó: “Como algunos ya saben, soy vegetariana desde que era bebé. En casa de mis padres todos comían, pero yo siempre la rechacé”, expresó en una publicación y continuó: “En cuanto a mis Demis (sus hijos) les cuento que nunca pretendí desanimarlos a comer carne, ni pensé empujarlos a eso. Yo voy a seguir cocinando y ofreciéndoles carne, explicándoles con naturalidad cuando sea necesario, de dónde viene, igual que les explico cómo se producen los huevos, de dónde salen los duraznos o los tomates”.

En cuanto a lo que comen sus hijos, aclaró: “Lo de ser vegetarianos o no es una decisión que ya tomarán ellos si quieren y cuando lo sientan. Aunque ya me preguntaron: ‘mamá, ¿por qué nunca comes carne?’. Y yo les expliqué con coherencia, igual que respondo a muchos adultos que me lo plantean. Es mi decisión personal y no quiero convencer a nadie. Siempre respeto la decisión de cada uno”.

Y completó: “En mi opinión, mientras los chicos sean criados con amor y con hábitos saludables, la decisión es exclusiva de los padres que siempre intentamos hacer lo mejor para ellos”.

Evangelina Anderson en el primer programa de Masterchef Celebrity Adrian Diaz Bernini

Cabe destacar que Evangelina Anderson hizo su debut junto a Marixa Balli. Ambas tuvieron el desafío de cocinar escalopes a la marsala con papas noisette. “Escalopes a la Marcela”, presentó la bailarina, y de inmediato se lamentó por su desconocimiento y por el error. “El plato está aceptable”, destacó Germán Martitegui, y explicó cómo se realiza en realidad el plato. “Besitos a Marcela”, bromeó luego Anderson, frente a las risas de su compañera.