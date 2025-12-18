Un brindis frutal y exótico

En estos días próximos a la celebración de la Navidad y Año Nuevo se multiplican los encuentros y las ocasiones para brindar con amigos o con la familia, en especial si es con el nuevo lanzamiento de Amarula Raspberry . Este licor crema de perfil frutal y de edición limitada, propone una opción fresca y premium que aporta un sabor único y sofisticado.

La propuesta combina la fruta de la marula con frambuesa, chocolate blanco y un toque cítrico de extracto de baobab que resulta un licor cremoso y aterciopelado. Se destaca por la suavidad del chocolate que se integra con la frescura de la frambuesa, sabores a los que se suman las notas cítricas y maduras del baobab y los toques sutiles de melón y plátano.

“Con Amarula Raspberry seguimos ampliando el universo de la marca con unapropuesta innovadora que combina la cremosidad característica de Amarula con un tono frutal, fresco y sofisticado. Esta edición limitada refleja nuestra búsqueda constante de nuevos sabores y experiencias que sorprendan al consumidor en distintas ocasiones”, comentó Manuel Peña Coqueugniot, Head de Marketing para Argentina, Uruguay y Chile en Grupo Cepas.

Innovador y exótico, Amarula Raspberry se suma a una tendencia global de la coctelería que combina licores cremosos con perfiles frutales y responde a la demanda de las nuevas generaciones dispuestas a explorar e ir detrás de experiencias más sensoriales, sabores híbridos y productos verstátiles.

El lanzamiento de Amarula es ideal para consumir bien frío y soprender con un brindis exótico y refinado a los amigos o a la familia o también para hacer un regalo premium para el arbolito. Amarula Raspberry ya se encuentra disponible en supermercados, autoservicios y puntos de venta en todo el país en su formato de 750ml.

Amarula Raspberry puede disfrutarse solo, con hielo o como base de cócteles. Algunos tragos imperdibles para descubrir Amarula Raspberry son el Shot Amarula, Pink Cream, Pink Lake o el Expresso Raspberry. A continuación, el paso a paso para un brindis inolvidable.

SHOT AMARULA:

● 45ml Amarula Raspberry

● Método: Directo

● Copa: Shot de hielo

● Ideal para disfrutar post cena

PINK CREAM:

● 60ml Amarula Raspberry

● 1 bocha de helado de limón

● Método: Directo sobre el helado

● Copa: Trago corto

● También puede licuarse para un frappé

PINK LAKE:

● 45ml Amarula Raspberry

● 15ml Bourbon

● 45ml Leche de Almendras

● Método: Directo/ Integrar

● Copa: Trago largo

● Decorar con menta

ESPRESSO RASPBERRY:

● 22ml Amarula Raspberry

● 30ml Vodka

● 30ml Café Cold Brew

● 5ml Miel

● Método: Batido

● Copa: Cocktail

Estas fiestas se disfrutan con Amarula Raspberry.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.