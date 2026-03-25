Llega el festival ideal para disfrutar el fin de semana largo de Semana Santa con amigos: tocan Babasónicos, Rata Blanca y Los Pericos

El Rock en Baradero 2026 se consolida una vez más como uno de los festivales más importantes del rock nacional. La cita será el 3 y 4 de abril en el Anfiteatro Municipal de Baradero, epicentro de la ya mítica “tierra del pogo argentino”. Con más de 30 artistas distribuidos en dos jornadas, el evento reafirma su lugar como uno de los más convocantes del país desde 2015. Bajo el lema “2 días de rock eternos”, la cuenta regresiva ya comenzó y todo indica que esta edición promete quedar en la historia.

La propuesta de este año vuelve a apostar por una combinación potente: bandas históricas como Babasónicos o Rata Blanca compartirán escenario con lo mejor de la nueva escena indie y alternativa. “La República del Rock se levanta más fuerte que nunca”, anunciaron desde la organización en sus redes sociales, anticipando dos jornadas cargadas de energía, guitarras y pogo. Con un line up ya confirmado por día, el festival se prepara para reunir a miles de fanáticos en una celebración que ya es parte esencial del calendario musical argentino.

Este evento ya se volvió un clásico del rock (Foto: @rockenbaradero)

Qué bandas tocarán en el Rock en Baradero 2026

El line up del Rock en Baradero 2026 estará dividido por día. En el día 1, el viernes, estarán grupos de rock clásico y los de ska/reggae, tales como:

Las Pelotas

La Vela Puerca

La Delio Valdez

Guasones

El Plan de la Mariposa

Turf

Kapanga

Eruca Sativa

Los Espíritus

Dancing Mood

Los Pérez García

Camionero

Autos Robados

Boyler

Seda Carmín

Así quedó el line up del día 1 (Foto: @rockenbaradero)

El sábado, que será el segundo y último día, se presentarán bandas más indie, alternativas y algunos nombres fuertes de la escena actual:

Babasónicos

Rata Blanca

Catupecu Machu

El Mató a un Policía Motorizado

El Kuelgue

Marilina Bertoldi

Peces Raros

El Zar

Gauchito Club

Los Pericos

Los Tabaleros

Indios

Kill Flora

Florian

Ilan Amores

Terapia

Juan Baro

Así quedó el line up del día 2 (Foto: @rockenbaradero)

Cómo conseguir entradas

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Sin el cargo por el servicio, el precio de las entradas es: