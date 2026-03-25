Llega el festival ideal para disfrutar el fin de semana largo de Semana Santa con amigos: tocan Babasónicos, Rata Blanca y Los Pericos

La ciudad bonaerense se prepara para recibir “2 días eternos de rock” el próximo viernes 3 y sábado 4 de abril en el Anfiteatro Municipal de Baradero; quiénes tocan y cuánto están las entradas
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El Rock en Baradero 2026 se consolida una vez más como uno de los festivales más importantes del rock nacional. La cita será el 3 y 4 de abril en el Anfiteatro Municipal de Baradero, epicentro de la ya mítica “tierra del pogo argentino”. Con más de 30 artistas distribuidos en dos jornadas, el evento reafirma su lugar como uno de los más convocantes del país desde 2015. Bajo el lema “2 días de rock eternos”, la cuenta regresiva ya comenzó y todo indica que esta edición promete quedar en la historia.
La propuesta de este año vuelve a apostar por una combinación potente: bandas históricas como Babasónicos o Rata Blanca compartirán escenario con lo mejor de la nueva escena indie y alternativa. “La República del Rock se levanta más fuerte que nunca”, anunciaron desde la organización en sus redes sociales, anticipando dos jornadas cargadas de energía, guitarras y pogo. Con un line up ya confirmado por día, el festival se prepara para reunir a miles de fanáticos en una celebración que ya es parte esencial del calendario musical argentino.
Qué bandas tocarán en el Rock en Baradero 2026
El line up del Rock en Baradero 2026 estará dividido por día. En el día 1, el viernes, estarán grupos de rock clásico y los de ska/reggae, tales como:
- Las Pelotas
- La Vela Puerca
- La Delio Valdez
- Guasones
- El Plan de la Mariposa
- Turf
- Kapanga
- Eruca Sativa
- Los Espíritus
- Dancing Mood
- Los Pérez García
- Camionero
- Autos Robados
- Boyler
- Seda Carmín
El sábado, que será el segundo y último día, se presentarán bandas más indie, alternativas y algunos nombres fuertes de la escena actual:
- Babasónicos
- Rata Blanca
- Catupecu Machu
- El Mató a un Policía Motorizado
- El Kuelgue
- Marilina Bertoldi
- Peces Raros
- El Zar
- Gauchito Club
- Los Pericos
- Los Tabaleros
- Indios
- Kill Flora
- Florian
- Ilan Amores
- Terapia
- Juan Baro
Cómo conseguir entradas
Los abonos y entradas por día se pueden comprar en la web de la ticketera Livepass. Con Banco Provincia hay 4 cuotas sin interés + 25% de descuento con tope de reintegro.
Sin el cargo por el servicio, el precio de las entradas es:
|Entrada
|Precio
Abono de 2 días (3 y 4 de abril)
$200.000
Día 1 (3 de abril)
$120.000
Día 2 (4 de abril)
$120.000
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