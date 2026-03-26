Cuándo es la Feria del Libro 2026 en la Argentina

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es uno de los eventos culturales más importantes de América Latina, y su relevancia va mucho más allá de la venta de libros, ya que es un punto de encuentro clave entre lectores, autores, editoriales y profesionales del mundo literario. Durante varias semanas, la ciudad se convertirá en un epicentro cultural donde conviven desde escritores consagrados hasta nuevas voces, generando un espacio único de intercambio de ideas, debates y presentaciones.

Este año, el evento celebra su 50° aniversario, por lo que habrá actividades especiales. “¡Cumplimos cinco décadas consolidando a la ciudad como el faro cultural de la región! Esta edición histórica contará con un pabellón homenaje dedicado a recorrer esta tradición dorada", informaron desde la organización. Además, Perú será el país invitado de honor para esta edición.

Cuándo es la Feria del Libro 2026

La Feria del Libro se realiza en el predio de La Rural en el barrio porteño de Palermo y se desarrolla del 23 de abril al 11 de mayo. Los horarios estipulados para las distintas actividades son:

Lunes a viernes de 14 a 22

Sábados, domingos y feriados de 13 a 22

Quiénes darán el discurso de apertura en la Feria del Libro 2026

La apertura del evento se realizará el 23 de abril a las 18 y estará a cargo de reconocidas escritoras:

Gabriela Cabezón Cámara

Selva Almada

Leila Guerriero

Las escritoras tendrán a cargo la apertura del evento (Foto: feriadellibro.ar)

Por qué es importante la Feria del Libro

La feria cumple un rol fundamental en la promoción de la lectura. Con actividades para todas las edades —charlas, firmas de libros, talleres y propuestas educativas— acerca la literatura a públicos diversos, incluyendo a quienes no suelen tener un vínculo cotidiano con los libros.

Otro aspecto clave es su impacto en la industria editorial. La feria funciona como una vidriera para editoriales grandes y pequeñas, impulsando ventas, lanzamientos y acuerdos profesionales. Esto fortalece el ecosistema del libro en Argentina y en toda la región.

Por último, tiene una dimensión simbólica: reafirma el valor de la cultura escrita en una época dominada por lo digital. En un mundo de consumo rápido, la feria invita a detenerse, explorar y reflexionar, manteniendo viva la tradición literaria.

Reconocidos escritores nacionales e internacionales pasaron por la feria (Foto: feriadellibro.ar)

Qué escritores famosos pasaron por la Feria del Libro a lo largo de su historia

Al celebrarse los 50 años del evento, desde la organización hicieron un repaso de los autores que pasaron por allí. “La lista de quienes pasaron por nuestros pasillos es eterna estos nombres son solo una muestra de la inmensa calidad de autores que nos transforman en la Feria más importante de América Latina”, aseguraron.

Los autores más recordados son:

Internacionales: José Saramago, Paul Auster, Susan Sontag, Jorge Amado, J.M. Coetzee, Ray Bradbury, Italo Calvino, Doris Lessing, Mario Vargas Llosa, Rosa Montero, Leonardo Padura, Juan Rulfo, Augusto Roa Bastos, Eduardo Galeano, Hanif Kureishi, Han Kang, Jean-Marie Gustave Le Clézio, Alessandro Baricco y Henning Mankell.

José Saramago, Paul Auster, Susan Sontag, Jorge Amado, J.M. Coetzee, Ray Bradbury, Italo Calvino, Doris Lessing, Mario Vargas Llosa, Rosa Montero, Leonardo Padura, Juan Rulfo, Augusto Roa Bastos, Eduardo Galeano, Hanif Kureishi, Han Kang, Jean-Marie Gustave Le Clézio, Alessandro Baricco y Henning Mankell. Nacionales: Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Silvina Ocampo, Quino, Juan José Saer, Liliana Bodoc, Héctor Tizón, Abelardo Castillo, Ernesto Sabato, María Elena Walsh, Tomás Eloy Martínez, Roberto Fontanarrosa, Manuel Mujica Láinez, Olga Orozco, Griselda Gambaro, Osvaldo Soriano, Angélica Gorodischer y Claudia Piñeiro.

Cómo llegar a la Feria del Libro 2026

Para llegar al predio de La Rural se debe ingresar por: