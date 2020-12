Tommy Thompson a bordo de un barco en Norfolk, Virginia, EE.UU., el 29 de agosto de 1991 Crédito: AP

Un excazador de tesoros está a punto de "celebrar" su quinto año en la cárcel por negarse a revelar el paradero de 500 monedas de oro que había encontrado en un naufragio.

Se trata del científico investigador Tommy Thompson, quien está detenido por haber desacatado al tribunal durante todo este tiempo, según describió AP.

Todo comenzó en 1988, cuando Thompson descubrió "el barco de oro", que en verdad se llamaba SS Centroamérica. Según se sabe, la embarcación pertenecía a la era de la fiebre del oro y se hundió por un huracán frente a Carolina del Sur en 1857, con miles de libras de oro a bordo.

Pero los problemas legales de Thompson provienen de los 161 inversionistas que le pagaron 12,7 millones de dólares para encontrar el barco. Sin embargo, una vez que el hombre hizo el hallazgo, ellos nunca vieron las ganancias y terminaron presentando una demanda.

En 2012, un juez federal ordenó a Thompson que compareciera ante el tribunal para revelar el paradero de las monedas. Pero él huyó a Florida y se refugió en un hotel hasta principios de 2015, cuando fue localizado y arrestado por las autoridades.

En esa ocasión, se declaró culpable por no comparecer y fue sentenciado a prisión. En tanto que la sentencia penal de Thompson se retrasó hasta que se resuelva el problema de las monedas de oro que, según el gobierno, valen entre 2 y 4 millones de dólares. Sin embargo, el caza recompensas asegura que no sabe dónde están, porque "no recuerda dónde puso el botín".

Thompson fue declarado en desacato y se le ordenó permanecer en la cárcel. Además, debe pagar una multa diaria de 1000 dólares hasta que revele el paradero del tesoro.

A fines de octubre de este año, tuvo su última audiencia, en donde le insistieron sobre la ubicación de las monedas. "No sé el paradero del oro", respondió el hombre, quien agregó: "Siento que no tengo las llaves de mi libertad". Como la situación no se resolvió, Thompson volvió a la prisión federal de Michigan, donde ya lleva 1700 días en la cárcel y debe casi 1,8 millones de dólares en multas, mientras la deuda continúa aumentando.

Thompson, de 68 años, aseguró sufrir una forma rara de síndrome de fatiga crónica que le generó problemas con la memoria a corto plazo. Por su parte, el gobierno sostiene que el acusado se niega a cooperar y que no existe conexión entre su dolencia y su capacidad para explicar dónde están las monedas.