Un cochecito abandonado en la vereda de una concurrida ciudad llamó la atención por quien estaba en su interior: “Tenía una nota desgarradora”

Esa tarde, mientras se ocupaban de cumplir en horario con las tareas de limpieza, alimentación, paseos y atención veterinaria de los animales alojados en el refugio, recibieron una llamada un tanto peculiar. Un hombre que caminaba por la calle en Midtown Manhattan, Nueva York, descubrió un cochecito de bebé abandonado en una vereda con una extraña nota pegada en su exterior.

De inmediato, uno de los voluntarios del refugio Animal Haven -una organización sin fines de lucro fundada en 1967, que brinda asistencia y da en adopción a perros y gatos abandonados en la zona- se acercó al lugar y se sintió profundamente abrumado al descubrir quién estaba en el interior y leer la desgarradora nota que acompañaba al cochecito.

Nombre: Pumpkin. Edad: 10 años. Fecha de nacimiento: 2015. "Por favor, encuentren un hogar para Pumpkin", decía el comienzo de la nota. Facebook Animal Haven

Aunque no había nadie cerca que explicara a quién pertenecía el cochecito ni por qué lo habían dejado allí, la nota ofrecía una perspectiva triste sobre el pasado de quien estaba dentro. “Nombre: Pumpkin. Edad: 10 años. Fecha de nacimiento: 2015. “Por favor, encuentren un hogar para Pumpkin, es una buena gata”, decía el comienzo de la nota. “Se acostumbrará a otros gatos en dos semanas. Hace poco me quedé sin hogar, no puedo cuidarla... Lo siento”.

Cuando el hombre que dio el alerta encontró a la gata dentro del cochecito, llamó a más de diez organizaciones de rescate. Pero todas la dieron la misma y desafortunada respuesta: no tenían espacio para la pobre gata mayor. Y, aunque el refugio Animal Haven también estaba lleno, no pudo rechazar a Pumpkin.

“Nosotros también estamos al límite de capacidad, pero simplemente no pudimos dejarla en una calle concurrida de Midtown”, escribieron en una publicación de Facebook desde Animal Haven. Sin dudarlo, el voluntario llevó a Pumpkin al refugio, preparó un recinto para la dulce gata y la ayudó a acomodarse para pasar la noche. La gata mayor, a la que le calcularon unos diez años, estaba asustada, pero se mostraba cariñosa.

Pumpkin tiene diez años. Facebook Animal Haven

“Es evidente que Pumpkin era querida. Estamos desconsolados por ella, pero también por su tutor quien, al enfrentarse a la falta de hogar, debió sentir que no tenía otra opción que dejar a Pumpkin con esta súplica de ayuda escrita a mano”.

A pesar de lo triste que fue el origen de Pumpkin, el personal de Animal Haven prometió mantenerla abrigada y segura hasta que encuentre el hogar perfecto para siempre. Ya pasó un poco más de una semana desde su llegada y poco a poco se está adaptando a su nuevo entorno.

“Hasta ahora, es increíblemente dulce, aunque un poco confundida con su nuevo entorno en el refugio”, dijo entusiasmada a un medio local Kristen Kenney, directora de proyectos y colaboraciones de Animal Haven. “¡Está disponible para adopción y ha recibido atención!”.

El personal de Animal Haven espera que el “felices para siempre” de Pumpkin esté a la vuelta de la esquina. Hasta entonces, seguirán brindándole el cariño que tanto anhela y el amor que siempre ha merecido.

Aunque todavía está confundida por su nuevo entorno, Pumpkin es una gata muy dulce. Facebook Animal Haven

“Estamos en una crisis. Los refugios no sólo están superpoblados, sino que están alcanzando niveles récord de exceso de capacidad”, alertaron con tristeza desde Animal Haven. “Lamentablemente, la historia de Pumpkin se produce todos los días aquí en Nueva York y en todo los Estados Unidos. Los refugios y rescatistas necesitan ayuda más que nunca. Adoptar, transitar o donar dinero, insumos o tiempo a la causa hace la diferencia. También se puede ayudar difundiendo la importancia de esterilizar a los animales y compartiendo las historias de animales necesitados. Nos estamos acercando a un punto de inflexión, y algo debe cambiar”.

Fuente: The Dodo

