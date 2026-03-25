Cómo desinfectar el cepillo de dientes y cada cuánto hay que cambiarlo, según expertos

La higiene bucodental no concluye con el cepillado tradicional de dientes. De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el cepillo de dientes aloja millones de microorganismos, incluyendo bacterias, hongos y virus, debido a la humedad constante y la exposición al ambiente del cuarto de baño.

El cepillo de dientes es elemental para el cuidado personal (Foto: Freepik)

La institución destaca que “la cavidad oral es una de las partes más contaminadas del cuerpo”, lo que exige un protocolo de desinfección riguroso para evitar la reintroducción de agentes infecciosos.

Paso a paso: cómo es el protocolo de desinfección

Para garantizar la inocuidad del instrumento, la casa de estudios y organismos llamada American Dental Association (ADA) sugiere un proceso metódico que sustituye el simple enjuague con agua

Lavado de manos: La manipulación del cepillo requiere una asepsia previa para no transferir contaminantes externos.

La manipulación del cepillo requiere una asepsia previa para no transferir contaminantes externos. Enjuague inicial: Se elimina cualquier residuo visible de pasta dental o detritos alimenticios bajo el chorro de agua.

Se elimina cualquier residuo visible de pasta dental o detritos alimenticios bajo el chorro de agua. Inmersión en antiséptico: La UNAM recomienda sumergir el cabezal en un enjuague bucal con alcohol durante un periodo de 10 a 15 minutos.

La UNAM recomienda sumergir el cabezal en un enjuague bucal con alcohol durante un periodo de 10 a 15 minutos. Secado al aire: Es fundamental colocar el cepillo en posición vertical. Según estudios publicados en el Journal of Advanced Medical and Dental Sciences Research (sitio especializado en odontología internacional), el almacenamiento en recipientes cerrados favorece la proliferación de moho y bacterias anaerobias.

La ubicación del cepillo influye directamente en su carga bacteriana. De acuerdo con los especialistas de la UNAM, el cepillo debe permanecer alejado del sanitario para evitar la contaminación por aerosoles coliformes. Asimismo, se aconseja no compartir el soporte con otros cepillos para prevenir la contaminación cruzada de filamentos.

El descuido con tu cepillo de dientes que podría estar afectando tu salud, según un experto

Respecto a la durabilidad, la atribución técnica de la Facultad de Odontología coincide con los estándares de la Mayo Clinic: el reemplazo debe ocurrir cada tres o cuatro meses.

“Las cerdas desgastadas pierden eficacia mecánica y acumulan más biopelícula”, señaló el sitio especializado. En caso de haber padecido una enfermedad infecciosa o respiratoria, el cambio del cepillo es imperativo de manera inmediata para evitar recaídas por autoinfección.