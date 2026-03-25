Para qué sirve ponerle vinagre al sartén para freír pechuga de pollo

La pechuga de pollo es una de las proteínas más utilizadas para cocinar, ya que es deliciosa y tiene un bajo contenido de grasa. Además, puede prepararse en numerosas recetas, desde tacos hasta ensaladas.

Sin embargo, también es una de las piezas más difíciles de cocer porque puede quedar seca o dura; ante este problema, te compartimos un truco con vinagre para lograr su textura perfecta.

La pechuga de pollo, a la sartén y con vinagre, adquiere otros jugos Magalí Saberian / Inés Auquer

¿Qué es y para qué sirve el vinagre en la cocina?

La dietista y nutricionista Cristina Burgos, miembro de la Academia Española de Nutrición y Dietética, explica que el vinagre contiene ácido acético, que en la cocina se aprovecha como conservante alimentario y potenciador de sabor.

Específicamente, el de manzana es rico en enzimas, antioxidantes, minerales (sodio y potasio) y otros ácidos orgánicos, lo que puede ablandar la carne de pollo, haciendo que quede tierna y jugosa.

Un chorrito de vinagre en la sartén puede hacer la diferencia Freepik

Según la Fundación Española de la Nutrición, la pechuga es una de las partes más magras del ave, pero su contenido bajo de grasa hace que se seque con facilidad durante la cocción.

No obstante, el U.S. Department of Agriculture de Estados Unidos explica que los ácidos del vinagre de manzana pueden modificar la estructura de ciertos compuestos, en particular de las proteínas, mejorando su textura final.

Una opción para utilizarlo es añadirlo directamente a la carne del pollo, pero también es posible agregarlo en los utensilios de cocina como las sartenes.

¿Para qué sirve poner vinagre en una sartén al freír la pechuga?

Una de las técnicas más comunes es utilizar el vinagre de manzana como parte de una marinada, combinándolo con aceite de oliva, ajo, hierbas y especias; después, el pollo se deja reposar durante algunas horas y se potencia su sabor.

Sin embargo, si no dispones tanto tiempo para dejar marinar tus pechugas, también puedes aplicar una pequeña cantidad de este líquido sobre la sartén, lo que permite que sus ácidos comiencen a actuar inmediatamente sobre las proteínas.

De acuerdo con el blog gastronómico Börekdys, cocinar las proteínas con vinagre de manzana no sólo las ablanda, sino que facilita su digestión y esto representa un beneficio para la salud digestiva.

Así que si buscas una pechuga perfecta, este truco puede ser tu mejor aliado en la cocina.

*Por Julliete Vázquez.