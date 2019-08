Un diseñador de Singapur crea utensilios de cocina para personas ciegas

El cocinero vietnamita que inventó utensillos antes de perder la vista

Cuenta Kevin Chaim que su inquietud nació hace algunos años, cuando descubrió en la edición norteamericana del concurso MasterChef a Christine Ha. Esta joven de origen vietnamita -que resultó la ganadora de la edición 2012 del ciclo-, tenía una particularidad que iba más allá de sus habilidades culinarias. Había perdido casi por completo la visión debido a una enfermedad autoinmune y aún así lograba manejar los utensilios de cocina con gran seguridad. Entonces Kevin todavía estaba formándose como Diseñador Industrial en la Universidad Nacional de Singapur, y se propuso crear una línea de utensilios que facilitaran la tarea a las personas con visión reducida.

"Entiendo al diseño como una conversación entre las personas y el entorno que las rodea. Mi filosofía es diseñar con sensibilidad de manera que sea simple, atractivo y placentero", sostiene para referirse a Folks, el set de cinco utensilios con el que sorprendió en numerosas ferias y concursos de diseño.

¿Quién no ha sufrido cortes, quemaduras o derrames al momento de cocinar? ¿Podrían imaginar el escenario a ciegas?

El desafío fue descubrir cómo aprovechar la retroalimentación sensorial y las indicaciones táctiles para que las personas con visión disminuida o ciegas puedan cocinar de manera segura y cómoda. Así fue dando forma a los cinco prototipos que cubren todo el proceso: un cuchillo, una tabla de cortar, una cuchara, una tapa para ollas y un anillo para colocar sobre la hornalla.

¿Cómo funciona cada uno?

El cuchillo tiene una guía de plástico móvil que mantiene los dedos alejados de la zona afilada y es desmontable para facilitar la limpieza. Para la tabla de corte, Kevin diseñó dos accesorios que ayudan a juntar y trasladar los alimentos de la tabla a la olla o sartén. La cuchara tiene un tope flotante que se va deslizando y evita el contacto directo de los dedos con el líquido (clave cuando se trata de algo caliente). La tapa de la olla permite apoyar elementos u otros alimentos que se utilizan durante la preparación. Y el anillo sirve para asegurar ollas y sartenes sobre el fuego, y proteger al cocinero del quemaduras y derrames.

Durante el proceso de diseño, Kevin se dedicó a entrevistar y a observar a los usuarios en sus respectivas cocinas. "Las soluciones que existen en el mercado suelen estar orientadas a la funcionalidad de los utensilios, pero no tanto a la usabilidad. Su uso no es natural y muchas veces se contradice con la memoria de uso que tienen las personas que fueron perdiendo la visión o se apoyan en soluciones auditivas que no siempre son funcionales o confortables para los usuarios", explica.

El diseñador entendió la importancia de las referencias sensoriales para tomar las decisiones ante cada movimiento y a partir de ahí fue creando cada una de las piezas. Después vino la etapa de pruebas y a partir del feedback fue ajustando cada uno de los prototipos.

Con el apoyo que recibió en concursos y exhibiciones, busca seguir trabajando para ampliar el catálogo. Y busca optimizar los prototipos para que se puedan producir a pequeña escala y poder trabajar con organizaciones sociales para que lleguen a más hogares.