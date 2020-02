Un enorme tiburón atacó un bote y su dueño se tiró a nadar con él

El biólogo Rilley Elliott junto al peligroso tiburón mako. Crédito: Instagram (Shawn Heinrichs)

19 de febrero de 2020 • 16:09

Su tamaño varía entre 3,5 y 4 metros y puede alcanzar velocidades de hasta 124 kilómetros por hora, lo que lo convierte en el más veloz de los peces conocidos. Como si todo esto fuera poco, el tiburón mako o marrajo puede saltar muy alto fuera del agua.

Por eso el biólogo marino Riley Elliott no se sorprendió al encontrarse con uno de estos ejemplares masticando su bote, mientras exploraba las aguas en Nueva Zelanda.

También conocido como Shark Man, este experto en tiburones tuvo varios acercamientos con ejemplares de esta especie. Y aunque sabe muy bien que son peligrosos, el neozelandés no dudó en tirarse a nadar luego del ataque.

"Este animal no es broma. Al ser más grande que ti, espera que escapes. Cuando no lo haces, debes tener la habilidad para comunicarle que no eres ni un predador ni su presa, solo un simple observador que no representa amenaza alguna", escribió en una publicación previa sobre sus experiencias con el tiburón mako.

"Es algo difícil de aprender. En última instancia está fuera de tu control, pero qué increíble es cuando un depredador tan letal te deja coexistir con él, incluso cuando nunca te ha visto antes", agregó el biólogo.