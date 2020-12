Según el ufólogo, Haim Eshed, hay seres de otros planetas entre los humanos. Crédito: Pixabay

10 de diciembre de 2020 • 14:51

Como en la película "Hombres de Negro" pero en la vida real. Haim Eshed, exdirector del Ministerio de Defensa israelí, aseguró que existe una "Federación Intergaláctica" -conformada por seres de diferentes planetas- que tiene un acuerdo con Estados Unidos para no develar el secreto, ya que consideran que la humanidad aún no está lista para recibir semejante información.

"Los Objetos Voladores No Identificados (OVNI) pidieron que no se publique que están aquí, ya que la humanidad aún no está preparada", precisó el exjefe de seguridad espacial de Israel durante tres décadas, en una entrevista realizada el 8 de diciembre con el periódico local Yediot Aharonot.

Eshed destacó que los gobernantes de Estados Unidos están al tanto desde hace mucho tiempo y que Donald Trump no fue la excepción, incluso llegó a afirmar que el actual presidente norteamericano estuvo "a punto" de revelar la existencia de los extraterrestres.

En la misma nota, que por su repercusión fue reproducida en inglés por el Jerusalem Post y por la cadena estadounidense NBC, Eshed contó que la "Federación" -compuesta también por humanos- llegó hasta acá para investigar y comprender la estructura del universo.

Asimismo, el general retirado de 87 años explicó: "Los humanos necesitan evolucionar y llegar a una etapa en la que entendamos qué son el espacio y las naves espaciales". Y agregó: "Si se me hubiera ocurrido lo que estoy diciendo hoy hace cinco años, me habrían hospitalizado. Pero hoy ya están hablando de otra manera".

"No tengo nada que perder. He recibido mis títulos y premios; soy respetado en universidades del exterior, donde la tendencia también está cambiando", cerró Eshed, que ya había publicado informaciones similares en su libro "El universo más allá del horizonte, conversaciones con el profesor Haim Eshed".

El ufólogo israelí también reveló que "esa cooperación incluiría una base subterránea en Marte, donde hay alienígenas y representantes del gobierno de los Estados Unidos".