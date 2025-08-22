Un experto en plantas revela cómo lograr que la cinta o lazo de amor se vea hermosa en interiores: el secreto

Un especialista en jardinería reveló en TikTok las claves para que la "cinta o lazo de amor" crezca vigorosa dentro de casa. En un video, explicó el secreto de esta planta y detalló prácticas simples que marcan la diferencia en su desarrollo, como dónde colocarla, para qué se utiliza y qué significado tiene.

¿Dónde se coloca la planta lazo de amor?

El creador de la cuenta @eldelasplantasoficial mostró en su video el efecto de colocar hijuelos en recipientes distintos: “En la maceta pequeña creció más rápido que en la grande”. Según indicó, esta especie se adapta mejor cuando el espacio para las raíces es reducido.

Se multiplica fácilmente a partir de los hijuelos

El especialista aconsejó regar el lazo de amor o cinta de manera abundante solo cuando el sustrato esté completamente seco, porque “sus raíces se pueden pudrir”. Además, para lograr puntas saludables, remarcó: “Solo tienes que pulverizar con agua todos los días”.

La planta debe ubicarse en un sitio iluminado pero lejos de la exposición directa al sol. Este sitio permite mantener sus hojas verdes y con buena textura, sin riesgo de quemaduras.

El experto recomendó multiplicarla a partir de las partes que nacen de la planta madre. “Multiplícala por medio de los hijos”, señaló, al destacar que es un método sencillo y eficaz para obtener nuevos ejemplares.

La clave está en mantener las raíces apretadas, según dijo el especialista Captura de @eldelasplantasoficial

¿Para qué se utiliza la planta lazo de amor?

La cinta o lazo de amor (Chlorophytum comosum) no solo es una de las plantas ornamentales más fáciles de cuidar en interiores, sino que también se consolidó como una aliada contra la contaminación del aire en espacios cerrados.

Un estudio reciente del Instituto de Tecnología de Sepuluh Nopember, en Indonesia, comprobó que tanto la cinta del amor como el spathiphyllum, conocido popularmente como “lirio de la paz”, tienen la capacidad de reducir de manera significativa los niveles de formaldehído, un compuesto químico presente en muebles, pinturas, productos de limpieza y materiales de construcción, considerado por la OMS como cancerígeno humano.

Según la investigación, los ambientes interiores pueden registrar concentraciones de formaldehído superiores a los límites seguros establecidos por la Organización Mundial de la Salud y las agencias de salud locales.

Al colocar estas plantas en oficinas o espacios recién renovados, los niveles de formaldehído bajaron en pocos días hasta quedar por debajo del límite recomendado. En números prácticos, una sola maceta de cinta del amor puede reducir en un día cerca de un 20% de la concentración de este contaminante, mientras que el lirio de la paz logra alrededor de un 15% en el mismo período.

Para puntas sanas, basta con pulverizar agua a diario Captura de @eldelasplantasoficial

Cuando ambas especies se combinaron, el efecto fue aún más eficiente: en tres días consiguieron rebajar la concentración de formaldehído a niveles seguros, frente a los cuatro días que requiere cada planta por separado.

¿Qué significado tiene el lazo de amor?

Curiosamente, esta planta también tiene un significado especial. Hay quienes la usan para armonizar el ambiente, mantener vivos los sentimientos y atraer buena suerte. El nombre es porque se le considera un símbolo de unión, sobre todo en el contexto de pareja.