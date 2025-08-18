La ley de Texas que entra en vigor el 1° de septiembre e impacta en las escuelas, pero aún debe superar un desafío legal

El inicio del ciclo escolar en Texas está marcado por una polémica ley que ordena colocar los Diez Mandamientos en todas las aulas de escuelas públicas. La normativa, conocida como Senate Bill 10, fue aprobada en 2025 y establece que, a partir del 1° de septiembre, cada salón de clase deberá exhibir un cartel o cuadro con el texto bíblico en un tamaño visible. Sin embargo, la medida no llega sin resistencia: 16 familias de distintos distritos escolares presentaron una demanda federal para impedir su aplicación.

Qué establece la ley SB10, que exige exhibir los Diez Mandamientos en las escuelas públicas de Texas

El texto aprobado por la legislatura texana y firmado por Greg Abbott precisa de manera minuciosa cómo deben exhibirse los Diez Mandamientos en las aulas. La norma no se limita a la presencia del texto religioso, sino que fija requisitos de tamaño, contenido y permanencia.

La ley establece que los 10 mandamientos deben estar en todas las aulas de todos los colegios públicos de Texas desde el ciclo escolar 2025-2026 Foto de Ivan Aleksic en Unsplash

Cada escuela primaria y secundaria pública deberá colgar en un lugar visible de cada aula un póster o cuadro con los Diez Mandamientos.

un póster o cuadro con los Diez Mandamientos. El cartel tendrá un mínimo de 40 centímetros de ancho por 50 centímetros de alto .

. El texto deberá reproducirse sin añadidos ni comentarios , al utilizar la versión oficial incluida en la propia ley.

, al utilizar la versión oficial incluida en la propia ley. La tipografía y el tamaño de letra deben permitir que cualquier estudiante con visión promedio lo lea desde cualquier punto del aula.

letra deben permitir desde cualquier punto del aula. Si la institución no posee un ejemplar, estará obligada a aceptar donaciones privadas .

. En caso de que no existan aportes voluntarios, los distritos podrán utilizar fondos propios para adquirir las láminas.

El mandato legal, según se lee en el documento legislativo, se aplicará sin excepciones a partir del ciclo 2025-2026. Ninguna escuela pública del estado podrá declararse exenta.

Críticas y disputa legal por la ley de los Diez Mandamientos en Texas

La disputa ya llegó a los tribunales en San Antonio, donde un juez federal deberá decidir antes de la fecha de entrada en vigor si la ley podrá aplicarse o quedará suspendida por su carácter presuntamente inconstitucional.

Las familias que presentaron una demanda federal aseguran que la medida viola la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos John Bazemore - AP

La oposición a la medida provino de familias de distintas religiones y credos, que sostienen que la norma interfiere con la educación espiritual de sus hijos. Según consignó Houston Chronicle, entre los puntos centrales de la demanda se encuentran:

El texto adoptado por la ley corresponde a la versión King James de la Biblia protestante , lo que deja de lado interpretaciones judías y católicas que difieren en la enumeración o redacción de los mandamientos.

, lo que que difieren en la enumeración o redacción de los mandamientos. La medida, según afirman, resulta coercitiva , ya que no se limita a una referencia histórica, sino que promueve un credo específico por encima de otros.

, ya que no se limita a una referencia histórica, sino que por encima de otros. Los padres alegan que se viola la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos , que prohíbe al gobierno establecer una religión oficial o favorecer a una sobre otra.

, que prohíbe al gobierno establecer una religión oficial o favorecer a una sobre otra. Citan precedentes judiciales, como el fallo de 1980 de la Corte Suprema en el caso Stone v. Graham, que invalidó una ley de Kentucky con requisitos similares.

Uno de los demandantes, Joshua Fixler, miembro de la comunidad judía de Houston y padre de tres niños en edad escolar, relató en la audiencia del pasado viernes 15 de agosto que el texto que se impondrá difiere de la interpretación de su fe.

Además, aseguró que temía que la exposición constante de esa versión generara conflictos con la educación religiosa de sus hijos.

El juez federal Fred Biery le prometió a las familias tener una decisión final antes del 1° de septiembre, cuando entra en vigor la ley impulsada por Abbottdo Archivo

Un fallo clave antes del 1° de septiembre

La audiencia del pasado viernes en San Antonio se extendió casi seis horas y concluyó con la decisión de postergar los alegatos finales para este lunes 18. El juez federal Fred Biery, designado años atrás por el expresidente Bill Clinton, se comprometió a emitir un fallo antes del 1° de septiembre, fecha en que la ley debería entrar en vigor.

En paralelo, otro caso similar avanza en el Distrito Norte de Texas, aunque sin fecha definida de audiencia. La simultaneidad de procesos judiciales aumenta la incertidumbre sobre el futuro de la medida y abre la posibilidad de que los tribunales federales dicten fallos contradictorios.