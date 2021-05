Un famoso actor es vecino de Harry y Meghan y cuenta cómo cambió el barrio

En junio de 2020, Harry y Meghan, los duques de Sussex, se mudaron a una mansión en Santa Bárbara, ubicada en el barrio de Montecito. De acuerdo con el actor Row Lowe, vecino del lugar desde hace 26 años, la presencia de ambos provocó que éste se convirtiera en un barrio mucho más conocido y popular.

En una entrevista con E!, la estrella de Hollywood reveló que la pareja real “atrajo mucha atención a la pequeña ciudad adormecida”. “Déjame decirte algo: una vez que la familia real se mude a tu barrio, tu barrio nunca volverá a ser el mismo”, señaló.

La lujosa mansión donde viven Meghan Markle, el príncipe Harry y su pequeño hijo Archie. photone

El actor explicó las ventajas y desventajas de la presencia de los Sussex en su vecindario: “Cuando se mudó Oprah comenzó una especie de resurgimiento de Montecito, pero ahora que la realeza está aquí todo se multiplicó. La buena noticia es que los valores de las propiedades suben, la mala es que la fila es más larga en Starbucks”.

Durante la charla, también se le preguntó a Rob si la explosiva entrevista de Harry y Meghan se filmó, en realidad, en su casa. “Todo el mundo piensa que se hizo en mi casa, más todavía considerando que Ted Sarandos, el director de Netflix, es un buen amigo mío, pero no, no fue así. La verdad es que no sé dónde se filmó, si me preguntan creo que la hicieron en la casa de Oprah, pero no tengo idea. Solo dijeron que era un lugar misterioso”, relató.

De acuerdo con el actor de 57 años, el lugar donde se filmó la polémica entrevista con Oprah sigue siendo un misterio. JOE PUGLIESE - HARPO PRODUCTIONS

Montecito es famoso por sus propiedades apartadas sobre las laderas del relieve que garantizan una gran privacidad. De ahí, que sea uno de los lugares elegidos para vivir de las celebrities, entre ellas, Oprah, Tom Cruise y Ellen DeGeneres. La casa de los Sussex está ubicada en una calle privada con un largo camino de entrada y grandes puertas de seguridad. En el interior, tiene un total de nueve habitaciones y 16 baños.

LA NACION