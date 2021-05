La secreta tradición de la realeza que Isabel II rompió con el príncipe Carlos

Isabel II fue la primera reina de Inglaterra que pudo dar a luz a sus hijos en privado. Si bien es algo que a cualquiera le parecería normal, hay que aclarar que la realeza tiene sus propias normas y, en este caso, se trata de una de las primeras tradiciones que la monarca rompió durante su largo reinado. Sucedió hace más de setenta años cuando nació su primer hijo y heredero al trono: el príncipe Carlos.

En un nuevo documental británico titulado A Very Royal Baby : From Cradle to Crown -Un bebé real: de la cuna a la corona-, los expertos revelaron el cambio en las tradiciones con respecto a los nacimientos de los niños de la realeza.

Meghan dio a luz a Archie en un hospital. Getty Images

Según el documental, el ministro del Interior asistió al nacimiento de la reina Isabel II ya que esta era la regla de la época. Hasta ese momento y desde antes también, los bebés de los miembros de la familia real debían ser validados como hijos legítimos y, por lo tanto, el funcionario debía estar presente en el parto.

La reina descartó esta tradición cuando dio la bienvenida a sus propios hijos. Consultado para el documental, un historiador contó que “la presencia del ministro del Interior era absolutamente necesaria porque se consideraba que el cuerpo de la reina era propiedad del estado así como también el bebé recién nacido”.

Kate Middleton tuvo a todos sus hijos en el St. Mary´s Hospital.

Isabel II dio a luz a sus cuatro hijos en el palacio de Buckingham, aunque esta tradición también cambiaría con los años. Ya la princesa real Ana y lady Di tuvieron a sus hijos en hospitales y la costumbre se modificó para siempre.

LA NACION