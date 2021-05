La reina Máxima reveló su curioso método para aprender a hablar holandés

Este jueves, la reina Máxima de Holanda sorprendió a todos al revelar el método que utilizó para aprender holandés ni bien llegó a la casa real Orange-Nassau. Fue en el segmento “LookLab” de la edición virtual de Eurovisión, cuando la esposa del rey Guillermo contó cuáles son sus ritmos musicales preferidos.

Con la conducción de la experta en tutoriales de maquillaje y beauty vlogger Nikkie de Jager, Máxima fue entrevistada para una transmisión en YouTube. Allí, dio a conocer algunos detalles de su acercamiento al idioma holandés, luego de enamorarse del -en los comienzos de su relación- heredero al trono de los Países Bajos y antes de instalarse en la residencia real, del otro lado del océano Atlántico.

“¿Qué tipo de música le gusta escuchar?”, leyó la reina consorte en una de las tarjetas de consignas que debía responder, y dijo que depende de su humor. “Si necesito algo que me levante el ánimo, suelo elegir salsa o tango. En algunas ocasiones, cuando quiero recordar viejos tiempos, escucho canciones de rock y pop de la década de 1980″, aseguró.

Consultada por Jager sobre su experiencia con el neerlandés, Máxima sorprendió al comentar que, además de las clases convencionales, una particular técnica la ayudó a familiarizarse con el idioma, tan distinto al español. “Comencé a aprender con las canciones que escuchan los niños. Así empecé a identificar una palabra, luego otra y así. Las canciones repiten las palabras y cuando las escuchás todo se vuelve más simple”, explicó.

Para aquellas lecciones informales, a la reina le gustaba especialmente un tema del dúo musical Fluitsma & Van Tijn que ya tiene 25 años. “Una de las primeras expresiones que aprendí fue ’15 Miljoen Mensen’ (15 millones de personas), que es una canción acerca de las personas holandesas y que, a su vez, habla mucho de su cultura”, añadió.

Además, hizo otra confesión que llamó la atención de sus fans: “Toco la guitarra, me encanta hacer música con otros porque se trata de compartir”.

Sobre el final de la entrevista, Máxima se refirió a su rol como presidenta de la fundación More Music in the Classroom, que busca facilitar el acceso de los niños a la música. “Tuve la suerte de crecer en una familia muy musical, pero no muchos tienen esa suerte, ni conocen lo que es tocar un instrumento. Me parece que en el momento en el que todos están reunidos, cantando una canción, están juntos, se sienten iguales. Los niños que se sienten seguros pueden aprender más rápido y puedan desarrollar su talento”, concluyó.

