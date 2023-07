Un farmacéutico reveló si es bueno o malo irse a dormir con el pelo mojado

escuchar

En la cultura popular de cada país existen mitos, historias y creencias acerca de las costumbres que adoptan las personas. Una de ellas es sobre cuando uno toma la decisión de bañarse y sale con el pelo mojado. A raíz de ese momento, algunos deciden acostarse, sin secarse su cuero cabelludo, lo que trae consigo el enigma de si es bueno o malo para el cuerpo. Sobre ello, un farmacéutico, en su cuenta de TikTok, dejó su teoría y varios usuarios estuvieron atentos a sus palabras.

Bajo el usuario @farmaceuticofernandez, esta persona decidió grabar un video con las preguntas de sus seguidores y una de ellas fue acerca de esta costumbre de no secarse el pelo antes de irse a dormir. “¿Es malo irse a dormir con el pelo mojado? Qué frase más mítica. Mitiquísima frase de abuela, ‘si te vas a dormir con el pelo mojado, vas a resfriarte’, ¿Pero qué tiene esto de verdad? Lo vamos a analizar”, comenzó el profesional para dar sus argumentos al respecto.

En primer lugar, al desglosar la información, el farmacéutico remarcó que los virus del aire, sumados al pelo mojado, sí pueden traer problemas mayores para las personas al permitir que el frío penetre en su cuerpo de tal manera que provoque una gripe. “Es verdad que el frío puede favorecer a la expansión y la proliferación de los virus y que en determinadas circunstancias puede hacer que bajen tus defensas y eso favorecer una infección”, expresó para darle inicio a un tema que fue muy consultado por sus seguidores y lo motivó a realizar un contenido especial.

Un farmacéutico explicó en TikTok si es bueno o malo acostarse con el pelo mojado

Al llegar al tema en cuestión, afirmó que dormir con el pelo mojado te puede transformar en una persona “más frágil” y eso abrirle las puertas a que las infecciones te provoquen algo más que un simple resfrío. “Otro mito típico es que si te vas a dormir con el pelo mojado se te va a caer más pelo. No es cierto, ahora, lo que sí es cierto es que se te puede volver más frágil y débil y favorece la proliferación de bacterias, hongos y aparición de caspa. Así que sécatelo”, expresó, de manera contundente, para darle cierre a un tema que provocó varias dudas de los usuarios.

El creador del contenido, quien suele subir videos respecto a temas de salud, tiene 3 millones de seguidores en su cuenta de TikTok y, por ende, es una palabra autorizada dentro de esa red social. En consecuencia, las personas que se toparon con este posteo dejaron ingeniosas respuestas para el problema en cuestión.

“Yo viendo este video con el pelo mojado tirada en la cama”; “Si me acuesto con pelo húmedo, es fija que al día siguiente, por la mañana, me duela la garganta. Y huele a humedad, ni se seca del todo”; “A mí solo me duele la cabeza cuando me voy a dormir con el pelo mojado” y “Mi abuela me decía que me iba a quedar sorda”, fueron las menciones destacadas de una publicación que llegó a los 1.3 millones de visualizaciones.

LA NACION