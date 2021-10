Insólito: un hombre llegó a tiempo a su primer día en un nuevo trabajo y lo retaron

Un guardia de seguridad se mostró indignado en las redes sociales donde contó que llegó justo a tiempo para comenzar su nuevo trabajo, pero se sorprendió con un pedido de su jefa. La publicación generó un profundo debate en Reddit, ya que muchos internautas estaban de acuerdo con el flamante empleado mientras que otros le dieron la razón a su superior.

“Llegué exactamente a las 10 a.m. y pedí que coloquen mis pertenencias en la trastienda. Estuve en aquella habitación durante unos minutos como máximo, y luego volví para abrir la puerta”, comenzó su relato en la red social. Acto seguido, siguió: “No obstante, en ese tiempo, supongo que ya habían entrado muchos clientes y uno de los empleados del personal de ventas tuvo que hacer de seguridad de la tienda”.

La situación tuvo un detonante puesto que su superior le pidió que hiciera un esfuerzo por mejorar la situación. “En mi hora de almuerzo, la gerente de la tienda se me acercó y me preguntó si podía llegar un poco antes la próxima vez para que, cuando deje todas mis pertenencias en el locker, pueda estar delante de la puerta a las 10 en punto”, agregó en su descargo.

El guardia de seguridad contó que se negó al pedido de la gerente porque el horario estaba pautado desde el comienzo Cortesía @rayner/Unsplash

Según reveló, él se negó al pedido porque entre las condiciones laborales a las que llegaron ambas partes no estaba especificado que tenía que ingresar antes a su trabajo. “Le dije que no, que si voy a comenzar a las 10 me presentaré a esa hora, porque no me pagan por venir antes. Así que, realmente, no veo por qué se me exige”, justificó el empleado, según consignó el sitio Ladbile.

La gerente de la tienda se mostró molesta porque, en su argumento, explicó que el personal de ventas no está capacitado para ser guardia de seguridad. “Con la popularidad que tiene la tienda, todas las mañanas habrá gente haciendo cola y esperando para entrar”, fueron las palabras de la mujer y, por este motivo, le pidió que esté antes en su puesto de trabajo para “no llegar” tan justo.

“Siento que trataron mal el tema desde el principio: si desean que alguien venga antes, déjalo en claro. Le dije eso, ella suspiró y se fue. No hablamos durante el resto del día”, detalló el guardia.

Según relató, su jefa le dijo que la tienda era muy popular en la zona, por lo que tenía que estar antes en la puerta para controlar Cortesía Edward Howell /Unsplash

La publicación generó cerca de 3 mil comentarios entre los que están a favor y en contra del empleado sobre las pautas a la hora de especificar el horario laboral. Muchos indicaron que tenía que seguir las reglas de la empresa. “Si estás en la parte de atrás guardando tus pertenencias, no estás trabajando. Empezaste alrededor de las 10.05″; “Hasta donde yo sé, si te dicen que tu turno comienza a las 10, debés comenzar a trabajar a las diez. Deja tus pertenencias en otro lugar y no en el horario de trabajo”; “No podés estar allí a las 10 y tomarte tu tiempo para hacer un café, ve antes para poder comenzar tu trabajo cuando comience tu turno”, fueron solo algunos de los comentarios que tuvo la publicación.