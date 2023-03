El increíble engaño de las tortas de casamiento: “¿Se nota?”

escuchar

La tradición de tener una torta en los casamientos tiene varios orígenes. Algunos apuntan a que comenzó en la época de los romanos, cuando se ponía un pan en la cabeza de la novia como símbolo de fertilidad. En la actualidad, aún es un elemento importante para las parejas, por su significado y también como parte de la decoración en su fiesta. Ante la variedad de diseños y formas es inevitable no preguntarse cómo logran los reposteros esas creaciones tan magníficas. La realidad, al parecer, es menos glamorosa que las apariencias, según evidenció una especialista culinaria en una de sus últimas publicaciones en redes sociales.

La usuaria @imakeweddingcakes compartió la revelación en su cuenta de TikTok. En la mayoría de sus posteos promociona sus servicios como pastelera en Florida. “¿Se nota?”, expresó al inicio del video para añadirle un poco de misterio. Después, mostró la preparación de la supuesta torta de casamiento de varios niveles. Lejos de ser todo comestible, en realidad dejó el espacio definido para que los novios pudieran cortar su torta para la foto del recuerdo.

Después cubrió todo lo demás con una gran decoración, que incluyó rosas y pétalos. “Nadie lo sabrá”, añadió.

Una repostera mostró cómo prepara las tortas de casamiento 'de utilería'

La grabación dura solo unos segundos, pero fueron suficientes para impresionar a la comunidad virtual. Hasta el momento, la publicación tiene más de 18,5 millones de reproducciones. Algunos usuarios se mostraron sorprendidos y afirmaron que no sabían que esto sucedía. “¿Entonces esos pasteles nunca son reales?”; “Es solamente para las fotos y para evitar que, si se cae, todos se queden sin torta. La original es en plancha y la tienen en la cocina siempre”; “En el casamiento de mi hermana le pregunté a mi mamá: ‘¿Por qué se llevan el pastel? Creí que lo repartirían’. Y me respondió: ‘Sí, van a buscar el real’. ¡Allí me enteré!”; “Cuando yo era niña, mi hermana y yo nos metimos debajo de la mesa del pastel de una boda y no era real”, fueron algunas de las anécdotas compartidas.

La chef repostera publicó otro clip en el que acabó con las dudas y mostró cómo cubría el primer nivel de la torta. En esa ocasión, la decoración era azul y blanca.

La chef repostera evidenció cómo se prepara una torta de adorno

El significado de las tortas de casamiento

Comúnmente decorada con flores, la torta de casamiento tiene un objetivo profundo durante las ceremonias matrimoniales. Emily Leal Aumiller, una chef repostera, compartió al portal especializado Brides que se trata de una tradición que fomenta la fertilidad de la novia, como en la época romana. “Los granos de trigo representaban la fertilidad y se arrojaban a los recién casados para asegurar la fecundidad”, expresó. “En la antigua Grecia era similar, pero se usaban panes de grano”.

Leal explicó que, a medida que pasó el tiempo y los casamientos evolucionaron, lo mismo ocurrió con las tortas. Actualmente, es tradición que la novia corte el primer trozo para atraer la buena suerte a su matrimonio.

LA NACION