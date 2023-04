Se divorció y le hizo un insólito pedido al fotógrafo del casamiento

escuchar

El casamiento de una pareja es un hecho emocionante y que quedará para el recuerdo de ambos y de todos los invitados. Para inmortalizar todo lo que pase en esa ceremonia, se suele contratar a un fotógrafo, quien está encargado de retratar esos momentos emotivos. Con cámara en mano, un hombre llamado Lance Romeo se convirtió en protagonista de la boda y ,al pasar los días, le entregó su trabajo a los agasajados.

En lo que parece una circunstancia común, donde una persona ofrece sus servicios de fotografía a la pareja, la historia continuó cuatro años después, cuando los tiempos felices acabaron y el divorcio llegó como punto final. Así fue que la mujer decidió contactar al fotógrafo, quien había perdido completamente el rastro de la clienta desde 2019, y recibió una petición que lo descolocó por completo a través de WhatsApp: el reembolso de las fotos del casamiento.

Tras recordarle quién era, la mujer, de la cual se desconoce la identidad, le envió un curioso mensaje para avisarle del divorcio y, en consecuencia, para solicitarle que le devuelva el dinero que abonó por sus servicios. “Bueno, ahora estoy divorciada y esas fotos, ni yo, ni mi ex esposo las necesitamos más. Hiciste un trabajo maravilloso con ellas, pero se desperdiciaron porque ahora estamos divorciados, necesitaré un reembolso de la cantidad que te pagamos porque ya no las necesitamos”, deslizó, en una historia que se conoció en el sitio Gizmodo.

Un fotógrafo realizó su trabajo en una boda y cuatro años después, le solicitaron el reembolso

Sin poder caer en la cuenta de la petición, el fotógrafo, quien vive actualmente en Johannesburgo, pensó en primera instancia que se trataba de una broma y, tras ello, le respondió: “Lamento mucho escuchar que vos y tu esposo se divorciaron, pero estoy seguro de que puede darse cuenta de que eso no va a suceder. La fotografía es un servicio no reembolsable: una vez que ya entregué el servicio y las imágenes no puedo reembolsarte, simplemente porque no puedo deshacer las fotos”.

Lejos de contentarse con la respuesta, la mujer contraatacó con el argumento de que en el contrato que se firmó no existía ninguna cláusula que impida el reembolso: “Tengo derecho a exigir un reembolso ya que no necesito tus fotos. Entiendo que no es su culpa, pero es un negocio y, como tal, debe poder otorgar reembolsos”.

Sin lograr su cometido, la mujer continuó asediándolo con mensajes al fotógrafo, quien aseguró que dejó de contestarle tras recibir este pedido insólito y añadió que lejos estuvo de ser intimidado por la insistencia: “Pensó que me sentiría intimidado y está convencida de que necesita recuperar su dinero, y todavía quiere reunirse conmigo. Ya ni siquiera sé qué decir porque esto es lo más loco que he experimentado”, finalizó.

LA NACION