Chuck Feeney creó la empresa Duty Free Shoppers y donó toda su fortuna a causas benéficas Crédito: David Cantwell/ Forbes

Charles "Chuck" Feeney es un empresario estadounidense de 89 años que decidió donar su fortuna de 8000 millones de dólares a causas humanitarias, porque prometió morir en la ruina. Tras décadas de "regalar" su dinero, tal como tenía planificado hace años, cerró la fundación que había creado para realizar los proyectos.

Chuck es cofundador de la empresa Duty Free Shoppers. La compañía, que nació en 1960, es pionera en la venta de productos libres de impuestos en los aeropuertos. El empresario contó que su motivación era donar su dinero a causas benéficas, algo que llevó adelante a lo largo de su vida.

Chuck Feeney cree que es mejor donar en vida Crédito: BILL MELINDA GATES FOUNDATION/BARBARA KINNEY

Luego de regalar todo su dinero, Chuck asegura que no podría estar más feliz. "Aprendí mucho. Haría algunas cosas de manera diferente, pero estoy muy satisfecho. Me siento muy bien al completar esto mientras puedo observarlo", afirmó en una entrevista a la revista Forbes.

A través de la fundación Atlantic Philanthropies, que fundó en 1982, Chuck dedicó su riqueza al "servicio de la humanidad", con la premisa de "dar mientras vivís". Así, en estos casi 40 años, el empresario asumió diversos compromisos solidarios para entregar sus millones de forma anónima. "Durante 38 años, invertimos más de 8000 millones de dólares en programas y personas prometedoras y en lugares donde vimos la oportunidad de crear oportunidades y promover una mayor equidad para todos", explican en la web de la ONG.

Sus donaciones se repartieron en diferentes áreas como educación, salud, derechos sociales y cambio social. También, donó 62 millones de dólares en subvenciones para abolir la pena de muerte en Estados Unidos. Además, dio 270 millones adicionales para mejorar la atención médica pública en Vietnam.

Tal como había planeado, Chuck Feeney decidió cerrar su fundación Crédito: THE ATLANTIC PHILANTHROPIES

Hace dos días, Chuck completó su misión de cuatro décadas y firmó los documentos para cerrar la fundación. En la ceremonia, que fue virtual, estuvieron presentes los ejecutivos de Atlantic Philanthropies y hasta hubo mensajes de un exgobernador de California y de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

"Chuck creó un camino para que lo siguieran otros filántropos -comentó Bill Gates a través de un mensaje virtual-. Me dijo que deberíamos alentar a las personas a que no dieran solo el 50%, sino tanto como fuera posible durante su vida. Nadie es un mejor ejemplo de eso que Chuck. Mucha gente me habla de cómo los inspiró. Es realmente asombroso".

La fecha de cierra de la fundación se había establecido hace años, como parte de un plan a largo plazo.