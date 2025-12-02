La historia de Pol Deportes, el niño que transmitió la final de la Libertadores desde un cerro y se hizo viral

Cliver Huamán Sánchez tiene 15 años, es oriundo de Andahuaylas, Perú, y cumplió el sueño de transmitir el partido entre Flamengo y Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2025. Desde su pueblo natal hasta Lima, capital inca, donde se encuentra el estadio Monumental, el joven viajó durante 18 horas para transmitir un partido trascendental para el fútbol sudamericano. Con un trípode, un micrófono y una mochila, el niño se apersonó en las inmediaciones del recinto deportivo y recibió la primera negativa: no podía ingresar a la cancha al no estar acreditado.

Vestido con una camisa blanca y un traje que le daba una imagen hasta más adulta ante las cámaras, Cliver, con su sueño a cuestas, comenzó a entrevistar a hinchas de Flamengo y Palmeiras para sumar contenido a su canal de TikTok llamado Pol Deportes.

Ante la constante negativa de los organizadores de dejarlo pasar a la zona de prensa del estadio, el periodista, junto a su manager llamado Kenny, activaron el plan “B”: pagaron una moto taxi con destino a la entrada del Cerro Puruchuco, donde escalaron un par de metros hasta llegar a un mirador con una vista panorámica de la ciudad.

Las luces de la ciudad alumbraban todo el perímetro del estadio y el trípode se sostenía sobre una cadena rocosa del cerro. Por detrás de él, un séquito de lugareños, más su amigo y manager que se encargaba de grabar el detrás de escena. Todo ese cuadro le recordó a sus inicios cuando transmitía partidos del fútbol peruano desde su casa, sin tampoco tener la posibilidad de acceder al lugar de los hechos.

Atrás de un fenómeno viral existe una historia de vida, un propósito por el cual luchar. Desde los tres años de vida, Cliver entendió que su sueño era ser periodista. Para ello aprovechó la participación de su papá Victoriano en las radios locales de Andahuaylas y ante algún descuido tomaba la voz cantante enfrente del micrófono ante las risas de los presentes. Aquel arrebato inconsciente sembró una semilla que, tiempo más tarde, lo llevaría a relatar la final de la Copa Libertadores sobre un cerro.

Desde sus primeros años de vida, Cliver, hoy conocido como Pol Deportes, trabajo en la chacra de su familia. De origen humilde, el joven aprovechó sus raíces quechuas para construir su identidad y sobresalir en las redes sociales.

Hincha del Club Deportivo Los Chankas, el niño empezó a cubrir algunos partidos de esta institución que hoy milita en la Primera División del fútbol peruano. Su constancia, atrevimiento y conocimiento de la materia provocó que otros medios más importantes de su país le dieran un pequeño espacio para que muestre sus cualidades.

Su primera aparición pública se dio en el año 2024, cuando el noticiero ATV lo entrevistó post partido entre Universitario y Los Chankas. En escasos segundos, el joven recibió la confianza de los periodistas en el estudio y relató una situación de un partido; meses después, en una entrevista con TVPerú, se mostró frente a cámara hablando a la perfección quechua, lo que le sumó una arista más a su breve pero intensa carrera dentro del periodismo.

Sin obtener una acreditación del ente organizador al ser menor de edad, el adolescente de Andahuaylas consiguió que una empresa de micros le pagara el pasaje para dirigirse a Lima, el epicentro de una travesía que no empezó cómo esperaba y culminó con excelentes resultados: su transmisión se replicó en TikTok y cada uno de sus videos tiene un promedio de 600 mil visitas.

“Cumplimos con la promesa de transmitir el partido de la Libertadores”, relata el título del video donde Pol Deportes trasmite el partido que coronó a Flamengo como campeón de la competencia sudamericana.

Producto de la viralización y de un contenido muy genuino, Cliver recibió el comentario del reconocido productor argentino Bizarrap, quien lo alentó con un elogio para que siga en esta senda de esfuerzo para ser un periodista reconocido en su país.

“Grande”, lanzó Bizarrap sobre el registro fílmico que se viralizó de inmediato y acaparó un gran número de reproducciones. Por lo pronto, el nombre de Pol Deportes empezó a pisar fuerte en las plataformas y su sueño de relatar un partido de la selección de Perú está en marcha.