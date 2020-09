Príncipe Andrés. Un nuevo libro sobre la élite del mundo sacude a la realeza

Un libro que se publicará el jueves brinda detalles sobre los vínculos del príncipe Andrés con las mujeres y su relación con el caso Epstein Crédito: Archivo

23 de septiembre de 2020 • 09:26

"Sexo, mentiras y dinero sucio de la poderosa élite del mundo" es el título del libro de Ian Halperin que se publicará el próximo jueves y en el que afirma haber hablado con al menos una docena de las supuestas amantes del príncipe Andrés, quien se encuentra en uno de sus peores momentos por sus escándalos financieros y su relación con el multimillonario Jeffrey Epstein.

La descripción del libro de Amazon dice que "la investigación sin restricciones de Halperin ofrece el viaje más extenso hasta la fecha hacia las vidas increíbles, tumultuosas y sombrías de los más famosos del mundo (vivos o muertos)", según consignó el sitio Daily Star.

En esa misma presentacióndetalla que se incluyen en la publicación episodios de la familia real británica, las Kardashians, Bill Gates, el príncipe Harry y Meghan Markle, Los Clinton, Donald Trump, Michael Jackson, el doctor Anthony Fauci, Michael Jordan, Howard Stern, Jeffrey Epstein, Angelina Jolie, Brad Pitt, Jennifer Aniston, el Papa Francisco, Mick Jagger, Vladimir Putin, los Kennedy, Oprah Winfrey, McDonald's y muchos más.

En su nuevo libro, Halperin habló sobre el príncipe Andrés y su vínculo con distintas mujeres con las que habría mantenido distintos encuentros. "La mayoría de las mujeres pintaban a Andrew como un perfecto caballero", dijo el autor del escrito y sugirió que el duque de York tenía una fuerte atracción por las mujeres pelirrojas.

"Una mujer dijo que era un amante muy atrevido. No había límites en cuanto a dónde iría en la cama. Me dijo: 'Andrés sacudió mi mundo en el dormitorio', pero se sintió decepcionada porque después de eso no escuchó de él otra vez", reveló Halperin.

Además, precisó que una de sus fuentes "comparó su relación con su hermano Carlos con la de William y Harry". "William es visto como material real, al igual que Carlos, mientras que Andrés y Harry eran los chicos malos. Esto lo llevó a su estilo de vida "playboy". No estaba recibiendo atención y lo hacía sentir especial tener a estas hermosas mujeres en su cama", continuó.

En tanto, Halperin confirmó que no descubrió evidencia de que Andrés se haya acostado con Virginia Roberts, quien alegó que Epstein la obligó a tener relaciones sexuales con el príncipe a los 17 años, algo que Andrés negó rotundamente. El libro también refiere a la relación que unía al príncipe Andrés con Epstein, que es considerada como un vínculo "puramente empresarial".