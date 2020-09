El productor de películas de Hollywood fue condenado por violación y abuso sexual a principios de este año Fuente: AP

La Casa Real del Reino Unido le suelta la mano a Harvey Weinstein. Este viernes, la reina Isabel II ordenó que se despojara al productor de cine condenado por violación y abuso sexual de un prestigioso honor que había recibido por sus servicios a la industria cinematográfica británica.

"La Reina ha ordenado que el nombramiento de Harvey Weinstein como Comandante Honorario de la División Civil de la Excelentísima Orden del Imperio Británico (CBE, por sus siglas en inglés), de fecha 29 de enero de 2004, sea cancelado y anulado, y que su nombre sea borrado del Registro de dicha Orden ", señala un comunicado publicado en el London Gazette, un medio oficial que informa sobre los honores de Gran Bretaña.

Weinstein fue sentenciado a 23 años de prisión en marzo, tras ser declarado culpable en un tribunal de Nueva York por la violación en tercer grado de la actriz Jessica Mann y por un cargo de acto sexual criminal en primer grado contra una exasistente de producción de Project Runway, Mimi Haley.

En total, más de 80 mujeres han denunciado a Weinstein de conducta sexual inapropiada durante décadas. El sinfín de acusaciones contra el magnate y productor de cine fueron informadas por primera vez en octubre de 2017, gracias a la investigación de periodistas de The New York Times y The New Yorker. Dichas denuncias impulsaron el movimiento internacional Me Too (Yo también), que expuso a hombres poderosos en el entretenimiento, los medios masivos de comunicación, el mundo de las finanzas -con el caso de Jeffrey Epstein a la cabeza- y otros rubros.

Además de los delitos por los que fue condenado, Weinstein enfrenta otros cargos en Los Ángeles, California. El desarrollo de esta causa judicial se ha retrasado debido a la pandemia de coronavirus. El productor de cine neoyorquino negó todas las acusaciones que pesan en su contra.

Las circunstancias en las que se solicite la eliminación de honores oficiales del Reino Unido no son muy frecuentes, pero pueden tener lugar cuando el poseedor ha desprestigiado las disposiciones del gobierno de ese país. Fue el caso del australiano Rolf Harris, condenado por abuso sexual de menores en 2014, y el ex CEO del Royal Bank of Scotland Fred Goodwin, que llevó a la institución al colapso.