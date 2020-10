Un profesor compartió la divertida respuesta que una alumna le dejó en un examen

La alumna citó una canción de The Smiths en el examen y la respuesta del profesor se volvió viral Crédito: Twitter

La divertida ocurrencia de una alumna española durante un examen de inglés se viralizó en las redes sociales, luego de que su profesor compartiera la respuesta en Twitter. El divertido posteo se llenó de comentarios que hacían alusión a la ingeniosa referencia de la joven.

"Una alumna citándome a los Smiths en un writing (examen escrito).Como para suspenderla", tuiteó el 11 de octubre pasado el docente, de forma irónica. La publicación fue acompañada con una foto de la prueba, donde se puede ver una hoja escrita en inglés con un círculo rojo marcado por el profesor.

Al parecer, la alumna eligió citar el estribillo de la canción "There is a light that never goes out" de The Smiths, que dice: "If a double-decker bus crashes into us to die by your side is such a heavenly way to die". Traducido significa: "Y si un autobús de dos pisos se choca con nosotros morir a tu lado sería una manera tan celestial de morir".

Además de corregirle los errores, el profesor le escribió: "What a song!" (¡Qué gran canción!) en la hoja, y acompañó su nota con un corazón, dando a entender que él también es fanático de la banda británica.

El episodio no pasó desapercibido por la comunidad virtual, y varios usuarios dejaron comentarios alusivos al buen gusto musical de la alumna. "En la era del reggaetón, ver a jóvenes parafrasear la música de los 80 con la que me he criado es muy grato. ¡¡Hay esperanza!!", escribió un internauta, mientras otro comentó: "¡¡¡¡Grande alumna y profe!!!! ¡¡¡Al profe de música también hay que decirle que la apruebe!!!".