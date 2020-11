Un cura brasileño no pudo evitar tentarse de risa en medio de una misa virtual

Un sacerdote brasileño estaba realizando una misa virtual para sus fieles cuando en medio del acto comenzó a tener un ataque de risa. El video del divertido episodio se viralizó rápidamente a través de las redes sociales y fue celebrado por todos.

En las imágenes, que fueron publicadas en TikTok, se puede ver al religioso yendo a buscar el vino para el momento de la eucaristía. De fondo se oye a una persona que lo acompaña con una guitarra mientras canta una canción de iglesia.

Un sacerdote brasileño se desternilla de la risa durante una misa virtual y se vuelve viral 00:59

Video

Pero en un momento, la cuerda del instrumento se rompe y genera un particular ruido. El incidente provocó la risa del sacerdote, identificado como el padre Fabrício Rodrigues, de la ciudad de Marabá, según detalló el portal Pleno News.

Si bien Fabricio intenta continuar con el acto, el ataque de risa no se lo permite. Tentado, se tapa la cara y mira hacia abajo, como intentando esconder las carcajadas. Finalmente, logra beber del cáliz y hasta lo limpia, todo mientras se desternilla de risa.

Más de 2,9 millones de personas vieron el video y muchos usuarios no pudieron evitar comentar lo contagiosa y divertida que resulta la reacción del sacerdote. "No puedo evitar reírme", "Qué gracioso cómo intenta esconder su risa", "Nunca me identifiqué tanto con un padre", fueron algunos de los más de 9000 comentarios.