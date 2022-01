Un youtuber recorrió el “Chernobyl británico” y se encontró con un escalofriante hallazgo

En la década de 1920 se montó sobre las ruinas del Clune Park, estadio en el que jugaban los equipos de la ciudad Port Glasgow Athletic F.C. y Port Glasgow Athletic Juniors F.C., un conglomerado de edificios donde vivieron trabajadores de astilleros durante muchos años. Devenido en “elefante blanco”, la abandonada construcción es considerada por algunos como “el peor lugar de Gran Bretaña”.

Con el afán de conocer por dentro las derruidas instalaciones, Steve Ronin, un youtuber que visita grandes espacios físicos caídos en desgracia, se topó allí con un revelador documento. Se trata de una carta dedicada de una hija a su madre, en el que le abre su corazón y confiesa sus desgracias: “Siento que mi vida se desmorona y se derrumba a mi alrededor, y no sé cómo detenerlo. (...) Realmente, me siento en mi punto más bajo, y no tengo ni idea de cómo volver a levantarme”, reza uno de los fragmentos más escalofriantes de la misiva.

El "Chernobyl británico" es un tesoro buscado por los exploradores urbanos

Por lo que se desprende de su contenido, la descendiente cargaba con algún tipo de culpa que habría tenido consecuencias en un familiar tan directo: “Me siento muy mal por lo que te hicimos. Sé que te estoy arrastrando conmigo, y eso es tan vergonzoso e injusto. Me siento como una escoria total y absoluta, y realmente me odio por eso”.

El revelador documento que encontró el youtuber Steve Ronin en el Port Glasgow Captura

En la construcción, que supo albergar a una gran comunidad, actualmente viven alrededor de 20 personas, según el medio local Daily Record. Sin embargo, es un espacio absolutamente desperdiciado, ya que la construcción tiene 430 departamentos. Como es de esperar, la obra tiene residuos de todo tipo, tales como heces de animales o deshechos que dan cuenta de que fue usado por adictos a las drogas. Al margen de su apodo nuclear, la zona no tiene ningún tipo de peligro radioactivo, ni fue víctima de un accidente como el que se vivió en la central Vladímir Ilich Lenin, ubicada en la ciudad que lleva el nombre del incidente ocurrido en la ex Unión Soviética.

El "Chernobyl británico" es un tesoro buscado por los exploradores urbanos

Actualmente, las propiedades del área se encuentran a la venta por menos de 10 mil dólares, aunque el destino del imponente lugar parece estar sellado: la municipalidad de Inverclyde tiene la intención de adquirir el establecimiento, derribarlo y poner el área en valor. De acuerdo con Daily Star, el ambicioso proyecto tendría un costo de un millón y medio de dólares.