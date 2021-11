Una argentina se volvió viral por vender sus muebles comparándolos con su ex: “Te lo entrego gratis”

Una mujer argentina en Facebook se volvió viral por vender sus muebles comparándolos con su ex pareja, pero no por hacerlo de una forma cariñosa. Marina Schwarcz, de 43 años, vivía hace unos meses en La Reja, una localidad de Buenos Aires, y se fue de vacaciones junto a su hijo a la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos.

La pasó tan bien en la mencionada ciudad que decidió mudarse, pero en el proceso se encontró con tres objetos que buscó vender. Para ello, utilizó el Marketplace de Facebook; sin embargo, no lo hizo de la forma acostumbrada, sino de una peculiar manera que llamó la atención de más de un internauta.

“Vieja, fría y oxidada heladera, como mi ex”

La descripción de su heladera popularizaron sus publicaciones Marina Elena Schwarcz / Facebook

“Espantosa mesa antigua que me regaló mi ex. Traída de Finlandia. Al pedo. De Moreno era más linda”, escribió la mujer sobre el mueble. Luego, en la descripción, detalló: “Antigüedad. Centro de cobre. Madera súper pesada (igual que él). Mide 1.20 metros de diámetro aprox. (igual que él). Escucho ofertas coherentes por la mesa. Por suerte a él ya se lo llevaron. Tenían que verlo entrar con esa cagad* en el portaequipaje. Su cara de felicidad y la suspensión del auto rota… Debería haberme dado cuenta ahí. Ese era el momento de correr lejos. Qué bolu**”.

Luego, puso a la venta una vieja heladera, a la que también comparó con el hombre: “Vieja, fría y oxidada heladera, como mi ex”. Y agregó: “Estuvo siempre vacía, el caradura no colaboraba ni con los hielitos. Si se trata de frío está de 1000 puntos. Estando a su lado no vas a saber lo que es el calor. Al lado de mi ex digo. Le funciona de 10 el motor (no como a él). Cuadrada, pesada y antigua (como él). Escucho ofertas razonables por la heladera. A él te lo entrego gratis”.

Por último, ofreció una cama con colchón y respaldo. “Irrecordable cama que jamás supo lo que era la acción”. Agregó: “No te incluyo a mi ex porque te vas a cag*r de angustia. Lo más salvaje que vio está cama fue a mi gato. Está reforzada. Al pedo. Porque el único salto encima que sufrí fue cuando pateó la puerta con el dedo chiquito. Y yo como bolu** toda emocionada. Lo bueno es que de ancho tiene 1.60 metros, así que cuando el inservible sigue sin darte bola tenés espacio para irte a la otra punta y ni se rozan los piecitos”.

Así publicó su mesa a la venta Marina Elena Schwarcz / Facebook

Entrevistada por un canal de TV

El ingenio de Marina se volvió viral en distintas redes sociales, al punto de ser entrevistada por un canal de TV local, en donde dijo que, a pesar de la popularidad de sus publicaciones, aún no pudo vender nada.

“Para la mesa fogonera va a tener que llegarme una oferta muy jugosa. El feedback con los posibles compradores fue genial. Realmente todos son geniales. Hasta me invitaron a salir, ¡de todo me invitaron! Sinceramente no sé qué fue mejor, si mis publicaciones o las respuestas”, concluyó.