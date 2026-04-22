Demandan a Meta por no frenar avisos fraudulentos en Instagram y Facebook

La Federación de Consumidores de América (CFA) ha presentado una demanda colectiva contra Meta alegando que ha engañado a los consumidores sobre las estafas y anuncios fraudulentos dentro de sus plataformas.

La denuncia expone que la compañía de Mark Zuckerberg lucra de este tipo de prácticas a costa de la seguridad de los usuarios. “Meta ha tomado medidas y adoptado políticas a sabiendas de que permiten la propagación de la publicidad fraudulenta”, ha lamentado la CFA en un comunicado en su web.

En el documento de la demanda, la CFA ha presentado capturas de pantalla que evidencian la presencia de este tipo de publicidad engañosa en Facebook en 2025, con anuncios de móviles gratuitos; videos generados por inteligencia artificial (IA), que suplantan la imagen de famosos y superan el millón de visualizaciones; o incluso la venta de productos prohibidos, como protectores para cunas.

Además, la denuncia se basa en informes como el de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos de 2023, que señaló que los consumidores habían denunciado pérdidas por valor de 2700 millones de dólares por culpa de estafas en redes sociales desde 2021.

“A medida que los estadounidenses pierden cada vez más dinero a causa de las estafas en línea, Meta ha priorizado sistemáticamente las ganancias por encima de la seguridad de sus usuarios”, ha denunciado el director de IA y Privacidad de datos de la CFA, Ben Winters.

La respuesta de Meta

Ante la demanda, un portavoz de Meta ha indicado a Engadget que las acusaciones de la CFA “tergiversan la realidad” del trabajo que hace la empresa. Además, se ha referido a los datos publicados en marzo que señalan que en 2025 se eliminaron más de 159 millones de anuncios fraudulentos por violar las políticas de la empresa. “Luchamos enérgicamente contra las estafas en todas nuestras plataformas para proteger a las personas y a las empresas”, ha defendido.

Por otra parte, Meta emprendió acciones legales el pasado mes de febrero contra una serie de anunciantes fraudulentos localizados en Brasil y China que utilizaban imágenes de famosos para dirigir a los usuarios a sitios web engañosos para compartir información personal o enviar dinero.

No obstante, la denuncia de la CFA no es la primera que recibe la empresa, que ya fue demandada y sancionada con una multa de 375 millones de dólares por violar las leyes estatales de Nuevo México de protección al consumidor al “engañar a los consumidores sobre la seguridad de sus plataformas y poner en peligro a menores”.