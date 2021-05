Una compañía pagará US$1500 por dormir la siesta: cuáles son los requisitos

“No, no estamos bromeando, queremos pagarte porque duermas la siesta”, comienza el anuncio que publicó la compañía internacional Eachnight, especialista en el estudio del sueño. La convocatoria es de gran atractivo, no solo porque parece el “trabajo soñado”, sino también porque ofrecen 1500 dólares mensuales a los que resulten elegidos.

La empresa dedicada a la salud del sueño abrió una convocatoria para tomar siestas diarias durante 30 días, donde evaluarán los pros y los contras de los descansos cortos. “Sabemos que en general las distintas duraciones tienen diferentes beneficios, pero queremos ponerlo a prueba y necesitamos tu ayuda”, escribieron en su sitio web.

El trabajo consiste en hacer una reseña de las horas de sueño y los solicitantes pueden ser de cualquier parte del mundo, pero deben tener “fuertes conocimientos del idioma inglés”, para poder transmitir detalladamente la información que registren y seguir las instrucciones.

El estudio pondrá a prueba cuál es verdaderamente "una buena siesta": la convocatoria está abierta al mundo

“Nuestros dedicados siesteros tendrán que participar en una serie de experimentos que pondrán a prueba teorías como la duración ideal de la siesta para sentirse renovado, los efectos en los niveles generales de fatiga, en la memoria, la motivación y la productividad”, agregaron.

En la descripción señalan que los aplicantes deben dormir solos, para asegurarse de no ser interrumpidos ni tener factores externos que afecten su sueño. Además los solicitantes deben tener al menos 18 años, para cumplir con la mayoría de edad requerida. Hay tiempo hasta el 31 de mayo para registrarse en la planilla de Eachnight.

LA NACION