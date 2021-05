Una enfermera rindió un examen mientras realizaba hisopados por Covid

El jueves 27 de mayo, Rosalía Vergara debía rendir una materia en la carrera de licenciatura de Enfermería, pero no quiso dejar de asistir al Centro Cultural Córdoba para ayudar a su compañera con los hisopados del día. La joven de 23 años, entonces, decidió que en cada momento libre daría el parcial en forma online y lo aprobó.

Una enfermera rendía examen mientras hisopaba

A priori, la jornada no se le presentaba fácil: no sólo debía encarar una compleja doble tarea, sino que además en Córdoba había un paro de colectivos. En consecuencia, caminó las 30 cuadras que separan su casa del centro de testeos de Covid y allí rindió la materia “Cuidados Críticos”, mientras hisopaba a los pacientes en una provincia con un número elevado de contagios.

“Entre paciente y paciente podía responder las preguntas múltiple opción. Me puse a hacer el parcial a un costado para no molestar a nadie, no quise pedir un espacio para rendir porque había mucha gente”, contó la joven oriunda de Jujuy en un móvil de Telenoche (El Doce TV). “No quería dejar a mis compañeras solas”, agregó.

Una de sus compañeras la filmó y compartió luego en las redes los momentos en los cuales Rosalía, se apartaba y agachada respondía las preguntas del parcial. “Ella tenía que rendir y no quería dejar a sus compas solos, y así rindió con la gran noticia que aprobó”, describió su colega en Instagram.

“¡¡¡Te mereces miles de aplausos!! Y así como ella muchas/os compañeros/as en cada examen que nos toca rendir, se escabullen a algún lugar para resolverlos y luego continuar trabajando hisopando, vacunando, en los hospitales”, agregó otra de ellas.

LA NACION