Una exempleada de un hotel explicó por qué no hay que comer el desayuno incluido

Una extrabajadora de la industria hotelera advirtió sobre los posibles “riesgos” de comer el desayuno del hotel. Se trata de Brandi Augustus, una tiktoker de Estados Unidos que publicó un video en esa red social para aconsejar a sus seguidores que eviten ingerir alimentos calientes durante su estadía. “No coman el desayuno gratis”, sentenció. El material se viralizó rápidamente y obtuvo todo tipo de comentarios.

La influencer describió las condiciones higiénicas sanitarias que usaban en uno de sus antiguos empleos y la forma en que enfrentó a su jefe; también explicó que había productos que no se preparaban siguiendo los requisitos óptimos de salubridad para minimizar los riesgos de enfermedades. “No sé cómo decir esto sin ser atacadа por gente de la industria, pero si tu hotel sirve desayuno continental caliente, huevos, y waffles no coman esa mier…”, expresó en el video.

Augustus contó que trabajó en varios hoteles, además fue auditora nocturna durante casi 15 años y que hay una razón en particular por la que se debe evitar comer los waffles. Según dijo, mientras se entrenaba para ser gerente de uno de ellos se dio cuenta le restaban importancia al desayuno. “Hablo desde lo corporativo y el managment: no les importa”, sostuvo. Asimismo, recordó: “La noche que mi jefe me entrenó, él tomó una servilleta y me dijo: ‘usa una servilleta para limpiar todos los utensilios de la cocina durante toda la noche’. ¡Repugnante!”.

Imagen de carácter ilustrativo. La exmpleada de un hotel advierte que no consuman los desayunos del lugar Shutterstock - Shutterstock

En ese sentido, la exempleada relató que su superior le explicó que esta práctica es “más amigable con el medioambiente, en lugar de usar un trapo, una esponja o incluso, utilizar más servilletas para lavar este tipo de cosas como tazones, espátulas o la mesada”.

“Me quedé pensando: ‘¿es posible, incluso, limpiar todas estas cosas con una servilleta o está siendo solo un poco agresivo?”, acotó la mujer al referirse a una de las dudas que le quedaron después de la charla con el gerente. Augustus precisó que la máquina para hacer estos alimento “no siempre se limpiaba ni se reemplazaba” e indicó que la masa tampoco se preparaba todos los días: “Se reutiliza hasta que comienza a oler a cerveza”.

La opinión de los seguidores de la exempleada del hotel

La publicación fue vista por más de 500 mil personas y recibió decenas de comentarios de usuarios que se sintieron muy identificados con la mujer y contaron sus experiencias desde el hábito a la hora del desayuno hasta sus experiencias laborales. “Como auditora nocturna de un hotel muy conocido, ella dice la verdad. Limítate a los alimentos preenvasados y también revisa la habitación antes de traer el equipaje”; “Trabajo en la industria alimentaria desde hace más de 12 años, principalmente como chef o gerente de hotel matutino y los huevos de buffet están prohibidos”, fueron solo algunos de los mensajes.