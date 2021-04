Una influencer se pintó un barbijo para entrar a un supermercado y fue repudiada

Como uno de los principales métodos para prevenir contagios de coronavirus, el uso de tapabocas se volvió una condición en todo el mundo, en particular, para circular en espacios públicos. En las últimas horas, una influencer rusa intentó burlar esta norma en Indonesia y se pintó, sobre la cara, un barbijo celeste con el que entró en un supermercado. Tras viralizarse el video, la joven pidió disculpas de forma pública y ahora podría ser deportada junto al joven que registró el hecho con su cámara.

Ocurrió en Bali, Indonesia. Los influencers Josh Paler Lin, de Taiwán, y Leia Se, de Rusia, intentaron ingresar a un supermercado: Josh, con barbijo, y Leia, sin uno. Al ver a la joven, la seguridad del lugar les negó el acceso, razón por la cual Leia decidió pintarse un tapabocas sobre el rostro. Al regresar, ambos pudieron entrar al supermercado y filmaron toda la situación, que luego compartieron en redes sociales a partir de un contenido que se hizo viral.

Una influencer se pintó un tapabocas para entrar a un supermercado

“¡Nadie se percato! No puedo creer que esto funcione”, dice la joven en el video, luego de haber burlado la seguridad del supermercado. Sin barbijo en un espacio lleno de gente, la publicación se hizo viral y las repercusiones escalaron hasta llegar a las esferas de las autoridades sanitarias. El político Niluh Djelantik, por ejemplo, repudió públicamente que los jóvenes trataran las medidas para combatir la pandemia de coronavirus como un chiste.

Según trascendió, el hecho provocó que los pasaportes de Lin y Se fueran confiscados. Ahora, los jóvenes podrían ser deportados a sus países. Tras la viralización del video y la polémica generada, sus protagonistas decidieron pedir disculpas a través de un video que compartieron en las redes sociales.

“La intención de hacer este video no fue en absoluto faltar el respeto o invitar a no usar mascarilla”, dice Lin en el material en el que pide perdón por su irresponsabilidad. “Hice el video para entretener a la gente porque soy creador de contenido; sin embargo, no me di cuenta de que lo que hice podría generar muchos comentarios negativos y muchas preocupaciones. Queremos pedir disculpas por lo que hicimos y prometemos no volver a hacerlo”.

