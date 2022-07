Una joven atrapó el ramo de flores en un casamiento y su novio tuvo una reacción inesperada

Una peculiar reacción obtuvo una novia luego de que su pareja saliera corriendo del evento tras pensar que tendría que comprometerse pronto. La mujer, Casandra Torres, publicó la grabación en redes sociales donde ya tiene más de dos millones de reproducciones.

La mujer que se casaba, llamada Verónica, lanzó el bouquet de flores, a lo que una invitada vestida de azul saltó por los aires y lo alcanzó. Acto seguido, se puede ver a un hombre huir lejos de la fiesta con botellas en la mano.

Un joven salió corriendo después de que su novia atrape el ramo en una boda

El lanzamiento del ramo de matrimonio es uno de los momentos más tradicionales de la celebración de una boda. Es cuando se reúnen las personas, normalmente mujeres, alrededor de la novia buscando atrapar el bouquet. La costumbre dicta que la recién casada debe estar de espaldas para no saber a quién le tirará.

Se supone que quien lo alcance, tendrá buena suerte y posiblemente un matrimonio en camino. No está claro cuál es el origen de esta tradición. Se cree que se remonta a Francia del siglo XIV, donde las personas perseguían alguna prenda de la novia porque creían que era buen augurio. Para evitar contratiempos, se decidió que era mejor si ellas mismas lo lanzaban.

La grabación ya tiene más de 400 mil Me Gusta en Tik Tok. La pareja del hombre que salió corriendo fue la misma que lo publicó luego de que le pareciera divertido. En el video, se puede ver a la mujer riendo con sus amigas mientras el hombre huye despavorido. La canción que se reproduce con la publicación es Un velero llamado Libertad, de José Luis Perales, cuyas letras van acorde a lo que muestra el video.

Mientras la joven festejaba junto con sus amigas, su novio huyó del lugar Tik Tok @casstorres

Las reacciones de los usuarios en Tik Tok

El gesto de la mujer recibió elogios de cientos de usuarios en las redes sociales, quienes dejaron comentarios en apoyo. “Es increíble que le haya dado gracia la situación y que no se enojó en ningún momento. Siguió hacia adelante con la mejor de las energías y se la vio con una sonrisa”, indicó una joven. “Muchas en su lugar ya estarían enojadas y se irían. Aplausos para ella que siguió con la fiesta y se tomó todo con risas, sin generar ningún tipo de polémica ”, agregó otra.

Por otro lado, algunas personas hicieron hincapié en la acción que tomó el hombre y remarcaron que no les pareció graciosa la situación. “A mí la neta me lastimaría demasiado ver que mi esposo haga eso. Una vez le dije que si quería que nos casamos y por suerte no actuó de esa manera. De todas maneras, es para destacar lo que hizo ella”, manifestó una usuaria.

“Me llegan a hacer eso y le digo ‘no, no tengo sentido del humor’ y me voy del lugar junto con otra persona”, indicó otra. De esta forma, y a pesar de los mensajes negativos, todo quedó como una anécdota graciosa entre los convocados en el casamiento y, tras ese momento, la celebración siguió de la mejor manera.