Ivana Nadal fue denunciada por irse de un bar sin pagar y publicó un contundente descargo

Una vez más, Ivana Nadal quedó envuelta en una fuerte polémica. En esta oportunidad no fue por sus controversiales opiniones respecto a la vacunación o a sus creencias espirituales, sino por la denuncia de una joven que contó en las redes sociales que la influencer se habría ido sin pagar del bar en el que trabaja como mesera.

“Ayer fue Ivana Nadal a comer a mi laburo y ¿pueden creer que se fue sin pagar y lo tuvimos que pagar nosotras?”, escribió la usuaria de nombre Candela en su cuenta de Twitter. Horas más tarde, el mensaje fue eliminado, ya que la modelo se contactó con la moza para explicarle la situación.

El tuit que una usuaria publicó a modo de denuncia

Tras la viralización del tuit, Nadal se comunicó por privado con la mesera que la atendió y le dijo que, aparentemente, se habría tratado de un malentendido. En un audio que le envió y mostró luego en sus historias de Instagram, señaló: “Hola Cande, ¿cómo va? Che, te hago una consulta, vi que hiciste un tuit diciendo que yo me fui de un bar sin pagar y que lo tuviste que pagar vos. Quería saber dónde trabajabas y cuánto habías pagado porque el único lugar al que hace poco fui fue una invitación y por eso me fui sin pagar, pero si te lo hicieron pagar a vos decime cuánto es, pasame tu cuenta y listo, hermosa, no era tanto quilombo. Me lo podías decir a mí”.

“No, tranqui, no te hagas problema, yo ya borré todo porque se armó un bardo increíble, cuando vos te fuiste me dijeron: ‘¿Qué pasó con esa mesa?’. Dije: ‘Nada, era de Ivana’, y me dijeron que había que pagarla igual”, respondió Candela en otro audio, en el que además contó que sintió miedo al ver las repercusiones de su posteo.

Ivana Nadal desmintió haberse ido de un bar sin pagar

Finalmente, Nadal intercambió algunos mensajes con el responsable de su invitación y, según las capturas que publicó, pudo constatar que lo que la moza contó no era cierto. En un momento del chat, Ivana consultó: “¿Tuvo que poner plata ella?”. “No”, respondió en mayúsculas su interlocutor. “Quiso algo de fama”, comentó la influencer, y agregó: “Es fácil pegarme”.

El chat de Ivana Nadal con la persona que la invitó al bar y desmintió a la empleada

Luego, en un video que grabó mirando a cámara, contó que en las últimas horas recibió varias agresiones por lo ocurrido de parte de personas que la acusaban de poner en riesgo el trabajo de la mesera. “La chica no perdió su trabajo, si prestan atención, yo le digo a mi amigo, que es quien me invitó al bar, que quien debía tener un llamado de atención es quien no le avisó que yo era invitada, pero eso ella lo sabía”, sostuvo. Después, remarcó: “La chica no se quedó sin trabajo y no tuvo que poner plata de su sueldo”.