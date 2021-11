Ivana Nadal les pagó 1000 pesos a unos chicos que limpiaron los vidrios de su auto, pero salió mal

Ivana Nadal quedó envuelta en una nueva polémica. En esta ocasión, la influencer denunció que le rayaron el auto luego de haberle dado una propina de 1000 pesos a unos chicos que le limpiaron los vidrios. A través de sus Stories en Instagram, aclaró lo sucedido.

“Los amo, son lo más”, decía la modelo en el interior del vehículo mientras grababa un video donde dejaba ver la limpieza del parabrisas por parte de unos jóvenes en la parada de un semáforo.

En un segundo video tomado desde su casa, Ivana se descargó y explicó que su gesto se vio opacado por una reacción negativa. Al parecer, tras la limpieza de los vidrios y el posterior agradecimiento de Ivana a través de una propina, los jóvenes respondieron de manera sorpresiva, rayando los vidrios del vehículo.

“Chicos, vieron cuando uno dice: estoy haciendo todo con el corazón. ¿Por qué? ¿Vieron las historias del vidrio que grabé?, les di una luca. Me lo rayaron todo. Está rayado, muy rayado. ¿Por qué, me decís por qué?” denunció y dejó a entrever su indignación.

Luego del enojo, Nadal dejó atrás el mal momento y comentó que probablemente no haya sido intencional el daño del vehículo.

El posteo de Ivana Nadal luego de la polémica con dos jóvenes que le limpiaron el auto

“Obvio no fue intencional. No se tomen todo enserio, es mejor reírse y disfrutar”, expresó finalizando el tema acerca de lo sucedido.

La denuncia contra Ivana Nadal

La modelo viene de un año lleno de críticas por sus controversiales opiniones respecto de la vacunación y también le llegan constantes comentarios acerca de sus creencias espirituales que difunde en Instagram. La semana pasada también recibió una denuncia a través de las redes sociales por una joven que comentó en su Twitter que la conocida influencer se habría ido a pagar de un bar donde trabaja como moza.

El tuit de la mesera del Bar donde asistió Ivana

“Ayer fue Ivana Nadal a comer a mi laburo y ¿pueden creer que se fue sin pagar y lo tuvimos que pagar nosotras?”, escribió una usuaria de nombre Candela en su cuenta de Twitter. Tiempo después, el tuit fue eliminado ya que la modelo le explicó a la moza lo que realmente pasó.

Ivana Nadal desmintió haberse ido de un bar sin pagar

“Hola Cande, ¿Cómo va? Che, te hago una consulta, vi que hiciste un tuit diciendo que yo me fui de un bar sin pagar y que lo tuviste que pagar vos. Quería saber dónde trabajabas y cuánto habías pagado porque el único lugar al que hace poco fui fue una invitación y por eso me fui sin pagar, pero si te lo hicieron pagar a vos decime cuánto es, pasame tu cuenta y listo, hermosa, no era tanto quilombo. Me lo podías decir a mí”, expresó Ivana a través de un audio que luego mostró en sus historias de Instagram.

“No, tranqui, no te hagas problema, yo ya borré todo porque se armó un bardo increíble, cuando vos te fuiste me dijeron: ‘¿Qué pasó con esa mesa?’. Dije: ‘Nada, era de Ivana’, y me dijeron que había que pagarla igual”, fue la respuesta de Candela, quien admitió que sintió miedo luego de ver las repercusiones del posteo.

Finalmente, Nadal intercambió algunos mensajes con el responsable de su invitación y, según las capturas que publicó, pudo constatar que lo que la moza contó no era cierto. En un momento del chat, Ivana preguntó: “¿Tuvo que poner plata ella?”. “No”, respondió en mayúsculas su interlocutor. “Quiso algo de fama”, comentó la influencer, y agregó: “Es fácil pegarme”.

En un último posteo, aclaró que la chica no perdió su trabajo. “Si prestan atención, yo le digo a mi amigo, que es quien me invitó al bar, que quien debía tener un llamado de atención es quien no le avisó que yo era invitada, pero eso ella lo sabía”, sostuvo. Después, subrayó: “La chica no se quedó sin trabajo y no tuvo que poner plata de su sueldo”.

Tras varios días de intensidad, Ivana dejó de lado las polémicas y en un sentido posteo invitó a sus seguidores a reflexionar.