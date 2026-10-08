Una mujer de 61 años rompió un récord mundial tras hacer la plancha durante cinco horas

Donna Jean Wilde, una canadiense de 61 años, permaneció durante cinco horas en posición de plancha abdominal y superó el récord mundial femenino que ella misma había establecido en 2024. El desafío se realizó el martes en los Huntsman World Senior Games, en St. George, Utah, Estados Unidos.

Wilde comenzó el desafío alrededor de las 15.03 y llegó a las cinco horas cerca de las 20.03. Durante ese período mantuvo los antebrazos y los pies apoyados en el suelo mientras sostenía el resto del cuerpo levantado. Mientras tanto, los jueces, que se fueron alternando en turnos de una hora, supervisaron lo que sería un nuevo récord.

Una mujer rompió el récord por hacer la plancha durante cinco horas

Así, el nuevo registro superó ampliamente su anterior marca, conseguida el 21 de marzo de 2024 en Alberta, Canadá. En aquella ocasión, Wilde, que entonces tenía 58 años, había sostenido la posición durante cuatro horas, 30 minutos y 11 segundos, una marca que Guinness World Records reconoce oficialmente como el récord femenino de mayor duración en una plancha abdominal.

Qué es la plancha

La plancha es un ejercicio isométrico: los músculos trabajan para mantener una posición fija, sin que exista un movimiento repetitivo. Se utiliza principalmente para fortalecer la zona media del cuerpo y mejorar la estabilidad.

El intento de esta semana se produjo durante la apertura de los Huntsman World Senior Games, una competencia deportiva destinada a atletas mayores de 50 años. Según explicó Kyle Case, director ejecutivo de los juegos, Wilde había planteado seis meses antes la posibilidad de intentar superar su propia marca durante el evento.

El momento en que alcanzó las cinco horas fue grabado y difundido en redes sociales. El video superó los cuatro millones de reproducciones, según el medio local KSL.

La relación de Wilde con este ejercicio comenzó de manera circunstancial, según contó. Hace 12 años sufrió una lesión en la muñeca que le impidió continuar con actividades que realizaba habitualmente, como correr y levantar pesas. Al notar que podía hacer planchas sin agravar la lesión, comenzó a incorporarlas a su entrenamiento, publicó la revista Women’s Health.

Con el tiempo aumentó progresivamente la duración de los ejercicios. Para prepararse para el récord que consiguió en 2024, llegó a practicar la plancha durante varias horas al día. Guinness informó en aquel entonces que realizaba entre dos y tres horas de plancha como parte de su entrenamiento habitual.

En 2024, durante su primer récord, Wilde contó que la parte final fue especialmente exigente. Después de permanecer más de cuatro horas en la misma posición, explicó que sentía dolor en los codos y que debía concentrarse especialmente en conservar la postura correcta.

El desafío establecía reglas precisas: los antebrazos y los dedos de los pies debían permanecer en contacto con el suelo y el cuerpo debía mantenerse recto durante todo el intento.

Además, ese año la mujer consiguió otra marca mundial al completar 1575 flexiones en una hora. Ahora, el registro de cinco horas alcanzado en Utah deberá atravesar el proceso de verificación correspondiente para ser incorporado oficialmente por Guinness World Records.

A mediados de 2024, Annie Judas, a sus 80 años, logró ser la mujer más longeva en lograr una plancha abdominal. En el video que compartió el récord Guinness, Annie logra mantener la plancha por más de cuatro minutos. Exactamente, fueron 4:04:37.