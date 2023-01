Una mujer le prohíbe a su novio que escuche Bad Bunny porque lo “incita a ser infiel”

escuchar

El reguetón es tan escuchado y exitoso como polémico y controversial. Muchas personas no lo soportan por su simpleza a nivel musical y por los mensajes que envía a la juventud, que son señalados como algo negativo, mientras que tiene miles de adeptos. Bien se sabía esto, pero ahora es un video de TikTok el que se viralizó por las declaraciones de una mujer, que tomó medidas extremas por considerar a la música de Bad Bunny como un peligro para su pareja.

Es por eso que es normal escuchar que padres de familia no permitan que sus hijos escuchen este género al contabilizarlo como una mala influencia para quienes comienzan en el camino de la vida, y podrían tomar ejemplos negativos. Esta decisión lo toman los adultos sobre los menores, y es algo “normal”, pero lo raro es que lo haga una pareja y esta determinación es una que tomó una mujer mexicana, que no duda en el que el artista da un mal ejemplo para muchos.

Una mujer no deja que su novio escuche a Bad Bunny

Ese es el caso de una mujer mexicana entrevistada por el tiktoker dueño de la cuenta Icefire, en la que suele hacer preguntas controversiales a personas aleatorias que se encuentra en la calle. Si bien está acostumbrado a escuchar sorprendentes respuestas, una le llamó poderosamente la atención al ser inesperada.

Preguntada por la relación entre el reguetón y la infidelidad, fue clara con respecto a lo que piensa: “Probablemente, todos los hombres que escuchan reguetón son infieles”. Al mismo tiempo, señaló que el problema lo ve en las letras de las canciones, que -para ella- incita a realizar actos que a ella no le gustan. El joven entrevistador le cuestiona si tiene alguna recomendación para las mujeres, a lo que ella contesta que es mejor que tengan un novio que escuche a baladistas como José José.

Al respecto de Bad Bunny, la entrevistada afirmó que sus canciones incitan a ser infiel, razón por la cual no deja que su pareja sentimental las escuche: “Mi novio lo escuchaba, pero se lo prohibí. Le prohibí toda la música de reguetón”.

También dijo que quienes escuchan reguetón suelen ser infieles a causa de las letras provocadoras del género: “Imagínate que te digan: ‘Quiero tu cosita’ o algo así. Esas canciones son groseras”. Asimismo, la mujer indicó que su pareja puede escuchar otro tipo de música, pero no aquellos géneros que considere que son incitadores y que podrían romper su vínculo amoroso. En toda la grabación, el entrevistador intentaba conocer más sobre esta lógica, antes no escuchada.

Una mujer no quiere que su novio escuche al artista (Foto Instagram @badbunnypr)

“No encuentro fallas en su lógica”; “Yo pienso lo mismo que ella, escucho las canciones de bad bunny y siento como si me fueran infiel”; “La conclusión es que no hay que estar con gente fan del reguetón”; “Como la de Titi me pregunto los hace querer tener muchas novias”; “Me esta cayendo bien está mujer” y “Usted sabe señora”, fueron algunos de los comentarios, que apelaron al humor ante los planteos de la mujer.

