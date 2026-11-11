Una pareja alquiló una casa por Internet y se llevó la peor noticia al llegar: “Los vecinos no nos van a molestar”

El auge de los alquileres temporarios por internet facilita la planificación de viajes, pero en ocasiones oculta realidades inesperadas para los turistas. Un matrimonio español protagonizó un episodio viral tras reservar una casa en la provincia de Orense, ubicada en la comunidad autónoma de Galicia. Al llegar a su destino, los huéspedes notaron que la ubicación del inmueble distaba mucho de sus expectativas iniciales debido a su cercanía inmediata con un camposanto. El usuario, identificado como Pascual en la red social TikTok (@pascualelsuper), documentó el hallazgo y expuso la situación con un tono irónico que captó la atención de miles de espectadores.

Reservaron una habitación en Orense y así reaccionaron al encontrar algo aterrador

La propiedad se sitúa en el Concello de la Ribeira Sacra y posee diversas comodidades, como cama doble, mobiliario de descanso, calefacción y equipo de televisión. No obstante, el atractivo del sitio cambió por completo al momento de observar el paisaje exterior. El hombre filmó el interior del hospedaje mientras su esposa manifestaba risas nerviosas ante el descubrimiento. En el video, Pascual relató el inicio de sus vacaciones y soltó una frase cargada de ironía: “Lo que más me gusta es que los vecinos no nos van a molestar”. Acto seguido, el turista giró la cámara hacia la ventana para mostrar que la vista principal del alojamiento consiste en un cementerio colmado de tumbas.

Alquilaron una casa por sus vacaciones y cuando llegaron se dieron cuenta de que estaban rodeados de un cementerio

La publicación generó un impacto inmediato entre los internautas en TikTok. El contenido acumuló una gran cantidad de reproducciones, likes y comentarios de todo tipo. Muchos usuarios aprovecharon la ocasión para desplegar bromas sobre la peculiar convivencia con el entorno. “Los vecinos también están muertos de risa”, escribió un seguidor. Otra usuaria comentó: “Muero de risa, ah cierto, ya morí, atentamente los vecinos”. Asimismo, hubo mensajes con humor negro, tal como el de una persona que expresó: “Unos descansan bien y otros para siempre”. Otros integrantes de la red social imaginaron una conversación hipotética con el anfitrión: “Hola hotel Ribeira Sacra, ¿tienen habitaciones? Sí, señor, y con un silencio garantizado, los vecinos no hacen ni un ruido”.

El video se llenó de likes y divertidos comentarios al respecto

El autor del material también incluyó una mención sobre la política de cancelación del sitio. “Primera noche en una especie de monasterio en el Concello de la Rivera Sacra. Ahora entiendo por qué la reserva no es reembolsable. Un 10 en tranquilidad”, manifestó en su posteo original. El destino elegido, Orense, es una provincia conocida en España por su herencia celta y romana, sus aguas termales, el puente romano sobre el río Miño y su gastronomía local. El término oficial en gallego resulta Ourense, aunque el uso en castellano mantiene la denominación tradicional.

Hubo internautas muy ingeniosos que hasta escribieron distintos tipos de conversaciones al respecto

La experiencia de estos turistas resalta los riesgos de las reservas digitales, donde la ausencia de fotografías precisas sobre el entorno puede derivar en sorpresas desagradables al arribar al lugar. La viralización del video convirtió a esta pareja en un fenómeno temporal, mientras la curiosidad de los usuarios alimenta el debate sobre qué constituye una estadía ideal en vacaciones y cómo influye el entorno en la calidad del descanso durante los días de ocio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA