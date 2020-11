Tarta de brócoli, un vegetal muy rico y saludable. Crédito: Archivo La Nación

2 de noviembre de 2020

El broccoli es un vegetal conflictivo. O lo amás o lo odiás. Tratamos de vendérselo a los chicos como los "arbolitos" comestibles, pero no siempre funciona.

Realmente el brócoli es una planta singular, una maravilla de la naturaleza y un básico de la cocina saludable.

Ahora bien, no hay que comerlo así nomás apenas hervido. Es obvio que no resulta muy tentador para quienes no adoran todas las verduras.

Pero el brócli preparado dentro de una tarta es otra cosa. La tarta de brocoli es una exquisitez que pocos rechazan, por su suavidad y porque tiene todos los ingredientes para resultar una comida riquísima.

Con o sin quesito, versión vegana, gluten free o con todas las combinaciones que se te ocurran, esta preparación no defrauda.

En esta Receta de tarta de brócoli te damos opcion de harina sin TACC lo que la vuelve apta para celíacos e intolerantes al gluten; además, si no se le pone ni huevo ni queso crema (hay quesos untables a base de semillas o almendras que se pueden usar para la versión sin alimentos de origen animal) resulta apta veganos.

Además, como toda tarta es altamente kids friendly.

Hacela: es fácil, sana, rápida, rica, es todo lo que está bien. Leé el paso a paso para preparar este manjar.