Qué marcas estarán en el Paseo de Compras de Experiencia Living

La muestra de diseño y decoración vuelve a presentar una selección de marcas bien curada y tentadora. Textiles, aromas, objetos artesanales, piezas para la cocina y soluciones para baños. De todo para llevar a casa.

Escuchar Nota

Todos los años, Experiencia Living ofrece un Paseo de Compras que ya es parada obligada dentro del recorrido. En esta oportunidad, las propuestas combinan diseño, artesanías y materiales nobles.

El Paseo de Compras de Experiencia Living tendrá seis marcas con propuestas pensadas para transformar tu hogar.

En esta edición, vas a encontrar emprendimientos nacionales con identidad propia e inspiración para renovar tus espacios cotidianos. ¡Te mostramos cuáles son!

Animaná. Piezas conscientes de fibras naturales

Una vez más, como el año pasado, estará en el paseo de compras Animaná (“un lugar en el cielo” en lengua Kakán), emprendimiento de lujo sustentable creado por la santacruceña Adriana Marina.

Animá diseña y produce textiles en lana merino, vicuña y llama.

“Animaná es una empresa B certificada, que da vida a piezas conscientes a través de prácticas justas y sustentables. Fusionamos saberes ancestrales con diseño contemporáneo, trabajando fibras naturales de los Andes y la Patagonia para crear accesorios, indumentaria y textiles para el hogar con identidad, propósito y alma”. ” — Adriana Marina, creadora de Animaná

Entre sus productos, tienen alfombras como el modelo Araucaria, hechos en 100% lana de oveja.

En el stand de la marca habrá desde suéters, cárdigans, ponchos y ruanas hasta mantas, chales, bufandas, vestidos y accesorios.

Petite Affaire. Hacer del hogar un refugio

El proyecto de las hermanas Mariana y Luciana Di Tella nació del deseo de llevar diseño, sensibilidad y oficio a los objetos de uso cotidiano que acompañan la mesa, la cocina, el baño y la deco en general.

Una de las propuestas de la marca: packs de papel para vestir la mesa en Pascua con una paleta cálida y otoñal en tonos tierra y verdes.

Con los años y el crecimiento de nuestra oferta, Petite Affaire siempre mantuvo una coherencia y una identidad apoyada en textiles y materiales nobles, procesos cuidados y una estética que dialoga con lo artesanal, lo botánico y la idea de hogar como refugio. ” — Mariana y Luciana Di Tella, creadoras de Petite Affaire

Servilleteros, holders, platos. En el stand de la marca vas a encontrar muchas opciones para tu mesa.

Esta es una oportunidad de descubrir el universo de Petite Affaire, que incluye una novedad exclusiva para la muestra: el lanzamiento de su línea de vajilla y deco para Pascua.

Surabaya. Amor por lo artesanal

Se especializa en equipamiento para el jardín, muebles, objetos y lámparas de ratán.

La marca nació hace más de 23 años, inspirada en la riqueza cultural y artesanal del sudeste asiático. “Su nombre proviene de Surabaya, una de las ciudades más importantes de la isla de Java, Indonesia, donde establecimos nuestros primeros vínculos con carpinterías y artesanos locales”, nos cuentan.

Las piezas siguen un proceso artesanal que combina la herencia cultural con un diseño adaptado a las tendencias actuales.

“Creemos en el valor de lo hecho a mano, en el comercio justo con los artesanos. Apostamos por una estética atemporal, que trasciende modas y conecta los espacios con una sensación de mucha calidez.”

Texturas naturales, maderas trabajadas a mano -como la teca y suar- y fibras naturales -como el ratán-: cada producto está seleccionado en origen.

Arkimia. Sartenes de hierro para siempre

Con el respaldo de tres generaciones dedicadas al rubro metalúrgico, Arkimia produce sartenes de hierro que elevan la experiencia culinaria de cada día.

Hay opciones de sartenes para tortillas, woks y modelos con mangos de madera.

“Creemos en lo que perdura. En cocinar con tiempo, disfrutar el proceso y compartir momentos que se vuelven memoria. Por eso, nuestras herramientas están hechas para acompañar generaciones”, nos cuentan desde Arkimia.

Además de entrañable por su referencia a lo que hacían nuestras madres y abuelas, su lema “cocinar para siempre” nos habla de durabilidad y diseño atemporal. De eso pueden dar garantía, porque todas y cada una sale de su propia fábrica para desafiar el paso del tiempo.

Granitha. El sauna doméstico es posible

Los que nos leen saben de la evolución del concepto del baño a spa más allá de los metros (de ahí la atención dada a la iluminación, los materiales de texturas más cálidas, los buenos textiles y las fragancias que den gusto). Hoy, muchos en nuestro país ya están incursionando en el sauna doméstico. Por eso, Granitha tenía que ser parte de Experiencia Living 2026.

Granitha tiene modelos de exterior, entre los que se destaca el modelo ‘Zero’.

La marca premium -creada por Hidromasajes Córdoba-, nos presenta sus modelos de exterior, que reúne rasgos de la arquitectura contemporánea para transformar los espacios al aire libre en refugios de bienestar.

BHYKA Home. Hacer del hogar un espacio único

Considerando el éxito que tuvo en ediciones pasadas de Experiencia Living, una vez más nos sumergirnos en el universo de BHYKA Home, marca argentina de velas, difusores y aromatizantes textiles creada por Carolina Moreff y su sobrina, María Luz Serra.

La marca tiene una amplia variedad de fragancias para usar en sofás, cortinas, ropa de cama y cualquier tela.

BHYKA ofrece fragancias aplicadas en velas de cera de soja y home & textil, acompañadas de objetos deco para hacer de tu casa, un hogar.

Sus velas tienen diseño elegante y minimalista, como esta, que se usa para iluminar y crear un ambiente acogedor.

En el stand de la marca, vas a poder encontrar velas de soja que, a diferencia de las de parafina (que tienen derivados del petróleo), son naturales -por lo que sus emanaciones no tienen ninguna toxicidad-. Vienen en envases de vidrio o cerámica con una estética minimalista y nórdica que invita a conservarlos; o bien en contenedores vintage, desde antiguas copas labradas hasta violeteros y pomeleras.