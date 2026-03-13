Las efemérides de 13 de marzo reúnen una serie de eventos que pasaron un día como hoy, viernes en que se cumplen 13 años del nombramiento del cardenal Jorge Bergoglio como Papa, investidura que asumió con el nombre de Francisco hasta su muerte en 2025.

13 años de la asunción de Francisco al papado, cargo que ocupó hasta su muerte abril de 2025 Antonio Cotrim-Pool/Getty Images

El cónclave que lo nombró en 2013 fue el 266° en realizar la elección para este puesto, que conlleva no solo el liderazgo espiritual de la Iglesia Católica, sino también la conducción de la ciudad del Vaticano, su sede, la cual dirigió hasta su muerte en 2025. Francisco no solo fue el primer papa argentino o latinoamericano, sino que se trató del primero no europeo en acceder a esa posición desde Gregorio III, nacido en lo que hoy se considera Siria, cuyo mandato terminó en el año 741.

(GIF) Así trasladaron el cuerpo del papa Francisco

Bergoglio fue elegido luego de que su antecesor, Benedicto XVI ―de nombre secular Joseph Aloisius Ratzinger― presentará su renuncia y se convirtiera en Papa emérito. Se trató de algo poco usual en la historia del Vaticano, puesto muy pocas veces un Sumo Pontífice deja su cargo.

Como Santo Padre, Francisco realizó viajes a algunos de los lugares más postergados del mundo, como su visita del año 2021 a Irak, e impulsó reformas en la Curia Romana —el gobierno central de la Santa Sede y la Iglesia Católica—, las cuales fueron plasmadas en la nueva Constitución Apostólica.

Francisco falleció el 22 de abril de 2025 a los 88 años, por un derrame cerebral. Su sucesor fue el actual Sumo Pontífice, León XIV.

Efemérides del 13 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?

1850 – Muere Juan Martín de Pueyrredón, militar argentino.

1906 – Muere Susan B. Anthony, escritora y defensora de derechos humanos estadounidense. Inició la campaña para la obtención del voto femenino en su país.

1939 - Nace el cantante y compositor estadounidense Neil Sedaka. Según el Guinness de los Récords, es el autor del éxito más vendido del siglo XXI: “Amarillo”.

1960 – Nace el músico británico Adam Clayton, de la banda U2.

1960 – Nace Jorge Sampaoli, entrenador argentino de fútbol.

1963 - Nace el músico y compositor rosarino Fito Páez.