Las efemérides de este 12 de marzo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que se conmemora el Día Mundial del Glaucoma.

La fecha sirve para concientizar acerca de esta enfermedad ocular progresiva, que en su fase más avanzada puede generar ceguera. Al tratarse de una patología que en principio es asintomática, la efeméride de hoy sirve para subrayar la importancia de un diagnóstico temprano que permite evitar las peores consecuencias de este malestar. Aunque en ocasiones el glaucoma es congénito, también existe la posibilidad de que la presión ocular aumente por diversas razones, lo que amplía aún más el espectro de personas con riesgo de padecer esta afección.

El glaucoma es asintomático en sus orígenes, por lo que se enfatiza en la importancia de un diagnóstico temprano Shutterstock.com

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en el mundo haya 7,7 millones que tienen glaucoma. Dos conocidas figuras que padecen este mal son el músico italiano Andrea Bocelli, quien sufrió de un glaucoma congénito agravado por un golpe en la cabeza que lo encegueció a los 12 años, y el cantante Bono de la popular banda U2.

Efemérides del 12 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?

1813 - La Asamblea General Constituyente aprobaba el Escudo Argentino.

1894 - Se venden las primeras botellas de Coca-Cola.

1918 – Moscú se convierte en la capital de Rusia. Lenin se instala en el Kremlin.

1927 - Nace Raúl Alfonsín, abogado, político y expresidente argentino.

1933 - Nace la actriz norteamericana Bárbara Feldon, la Superagente 99 del programa El Superagente 86.

1946 - Nace Liza Minelli, cantante y actriz estadounidense reconocida por su protagónico en la película Cabaret.

1955 – Muere Charlie Parker, saxofonista estadounidense.