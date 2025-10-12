Usado como blanco de disparo, vivió durante años en el estacionamiento de un colegio hasta que alguien lo vio: “Lloraba cuando lo acariciábamos”

LA NACION Escuchar Nota

Vio su imagen por primera en un posteo en redes sociales. Le partió el corazón ver la triste realidad que soportaba aquel perro en situación de calle que, según los vecinos, vivía en los alrededores de escuela secundaria.

Fue así que Chella Phillips, presidenta y fundadora de The Voiceless Dogs de Nassau, Bahamas, se presentó en la escuela al día siguiente con una jaula trampa. Vio al perro en el estacionamiento debajo de un auto, tratando de refugiarse del calor isleño.

Algunos estudiantes gritaban y se burlaban del perro con nombres como “Cujo” y “Chupacabras”. Facebook The Voiceless Dogs of Nassau, Bahamas

Mientras esperaba que el animal se tranquilizara para llevarlo hasta la jaula trampa, un maestro le informó a Phillips que el perro había estado viviendo en esa zona durante unos dos años. Algunos estudiantes gritaban y se burlaban del perro con nombres como “Cujo” y “Chupacabras”, entre otros insultos y apodos despectivos. Lamentablemente, para muchos, esa vida era simplemente un hazmerreír.

"Caminó directo a la trampa, como si supiera que era su última y única oportunidad de salir de ese lugar con vida”. Facebook The Voiceless Dogs of Nassau, Bahamas

A Philips también le informaron que el perro tenía una compañera. Pero fue encontrada muerta en uno de los baños. El perro dormía debajo de un coche en el calor abrasador cuando Philips llegó. “Lo llamé y abrió sus ojos tristes del sueño en el que estaba. Caminó directo a la trampa, como si supiera que era su última y única oportunidad de salir de ese lugar con vida”.

El examen médico evidenció el horror. Había sido torturado y usado como blanco de tiro. Facebook The Voiceless Dogs of Nassau, Bahamas

Phillips llevó a Anatoli directamente al veterinario, donde descubrieron que probablemente había sufrido un traumatismo craneoencefálico en algún momento de su triste vida, ya que tenía la cabeza inclinada hacia un lado. El examen médico evidenció el horror. Había sido torturado y usado como blanco de tiro. Dentro de su pobre y frágil cuerpo, los restos de perdigones de pistola eran prueba del horror indiscutible que había tenido que soportar.

Anatoli, como bautizaron al perro, de unos 4 años, recibió medicamentos y vacunas, además de un baño que reveló un pelaje blanco brillante. Phillips constantemente tranquilizaba al frágil perro diciéndole que estaba a salvo, pero incluso después de llegar a su refugio, no podía relajarse.

Anatoli, como bautizaron al perro, de unos 4 años, recibió medicamentos y vacunas, además de un baño que reveló un pelaje blanco brillante. Facebook The Voiceless Dogs of Nassau, Bahamas

“Le tenía miedo a todo, lloraba cada vez que lo tocábamos, se mostraba aterrorizado por una simple caricia pensando que esas manos serían como las del pasado que le habían infligido dolor. Le dimos todo el tiempo para adaptarse y aceptarnos”.

En cuanto Philips publicó imágenes de rescate, su teléfono empezó a sonar: decenas de “propietarios” afirmaban ser la familia legítima y querían que volviera. La gente de la escuela también exigió que lo llevara de regreso porque todos allí lo amaban. “Si ese era su amor, me pregunto cómo se sintió el odio. Desde luego, no se lo di a nadie”, confesó Philips.

“Le tenía miedo a todo, lloraba cada vez que lo tocábamos". Facebook The Voiceless Dogs of Nassau, Bahamas

Mientras el personal del refugio intentaba desesperadamente ganarse la confianza de Anatoli, el husky encontró esperanza en sus compañeros perros. Lo recibieron y le enseñaron a jugar. “Anatoli los vio a nuestro alrededor y entendió que ya no había nada que temer”, dijo Phillips.

La compañía de los otros perros fue suficiente para disipar su miedo. Facebook The Voiceless Dogs of Nassau, Bahamas

Solo unos días de compasión dedicada por parte del personal y la compañía de los otros perros fueron suficientes para disipar su miedo. Anatoli se abrió y disfrutó de su nueva vida. Pasó varias semanas en el refugio de Phillips, prácticamente sonriendo todo el tiempo.

Anatoli fue recibido por una familia en Nueva York. Facebook The Voiceless Dogs of Nassau, Bahamas

Después de algunas pruebas adicionales para asegurarse de que el husky estuviera lo suficientemente sano como para viajar, Phillips coordinó su traslado a Second Chance Rescue en Nueva York, donde rápidamente fue recibido por una familia de tránsito que finalmente lo adoptó.

Anatoli está irreconocible. Facebook The Voiceless Dogs of Nassau, Bahamas

Cinco años después, Anatoli está irreconocible. Sus padres cuidan con cariño su exuberante pelaje blanco. Se relaja en cómodas camas y explora parques con sus hermanos perros. La nieve ahora también forma parte de su vida, lo cual es una gran noticia para un husky de las Bahamas.

Anatoli lo es todo para su familia definitiva. Facebook The Voiceless Dogs of Nassau, Bahamas

“He rescatado perros toda mi vida”, dijo Phillips. “Me dolía mucho la indiferencia de la gente ante su sufrimiento… No significaba nada para ellos”. Ahora Anatoli lo es todo para su familia definitiva.

Compartí una historia

Si tenés una historia de adopción, rescate, rehabilitación o ayudaste a algún animal en situación de riesgo y querés contar su historia, escribinos a bestiariolanacion@gmail.com