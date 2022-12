Vacaciones 2023: suman un nuevo requisito para viajar en los trenes de larga distancia

escuchar

La posibilidad de viajar en tren a la costa y otros destinos de larga distancia sumó un nuevo requisito según confirmaron desde la empresa nacional Trenes Argentinos. A partir de ahora, al trámite usual -que vio las estaciones colapsadas por personas interesadas en adquirir estos pasajes mucho más económicos- se le sumará la necesidad de confirmar la reserva entre 72 y 24 horas antes del viaje.

La nueva modalidad exige que todos los pasajeros realicen un trámite corto en el mismo portal oficial donde pueden adquirirse los boletos. En caso de no realizar este paso previo a abordar la formación, perderán el pasaje y este volverá a la venta. De hecho, en la web advierten: “Confirmá tu viaje entre 72 y 24 horas antes de la partida de tu servicio para obtener tu pasaje. Sin él, no podrás subir al tren”.

Todo lo demás se mantiene igual, como dijo el presidente de la compañía estatal, Martín Marinucci: “La modalidad para reservar pasajes no ha cambiado, es la misma, se hace por página web o por el 0800 habilitado (0800-222-8736) y las medidas de seguridad también son las mismas: cada pasajero pone en la reserva su DNI y número de trámite”, explicó.

Como aseguraron desde Trenes Argentinos, el procedimiento es simple y puede realizarse hasta 24 horas antes de viajar. Para llegar a esta instancia es necesario haber reservado el pasaje, y disponer del número de reserva y del código de seguridad que figuran en el mismo.

En los plazos previstos, la persona deberá ingresar al portal oficial de la compañía estatal y hacer clic en el apartado “confirmación del viaje”. Luego, se le pedirá que seleccione el destino y que marque la opción “confirmar reserva”. Una vez hecho eso, recibirá por correo electrónico el pasaje para abordar el tren.

#ConfirmáTuViaje



⚠️Recordá que para viajar en los trenes de Larga Distancia es obligatorio confirmar tu viaje entre 72 y 24h antes de abordar el servicio.



Sin completar este paso, no podrás subir al tren.



Conocé cómo hacerlo en este video tutorial 👇 pic.twitter.com/z71XDeXRxl — Trenes Argentinos (@TrenesArg) November 28, 2022

El nuevo mecanismo responde a las versiones que circulan respecto a un denominado “tren fantasma”, es decir, formaciones que viajan con muchos lugares libres, pese a que para ese servicio todos los pasajes figuraban como agotados.

“No hay tal ‘tren fantasma’, nuestro sistema de ventas es personalizado y no es posible que eso suceda, no al menos en la forma en que lo están denunciando. No obstante, y precisamente para evitar este tipo de situación, es que hemos trabajado para implementar este nuevo sistema, que hará que aquél que, por alguna razón, no puede viajar, lo avise con anticipación a los fines de poder derivar ese lugar a otro pasajero”, indicó Marinucci.

Cómo comprar pasajes de larga distancia

Ya están disponibles los pasajes de larga distancia para destinos como Mar del Plata, Córdoba y Rosario. Los usuarios pueden adquirir sus boletos en Retiro, Constitución, Once y las estaciones intermedias, o mediante la web con un 10 por ciento de descuento. En línea con esto, la compañía aclara que no se venden pasajes arriba de la formación.

Además, los jubilados tienen un 40 por ciento de rebaja y las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) viajarán sin cargo obteniéndolo a través de la página oficial de la compañía.

¡Ya están a la venta los pasajes para el nuevo expreso a Rosario! 🥳



Desde el 3/12 este servicio conectará Buenos Aires con Rosario en menos de 5 horas, sin detenerse en paradas intermedias.



📱💻 Podés comprar tus pasajes con 10% de descuento en https://t.co/HRq0iHk2s3 pic.twitter.com/oW8begyssX — Trenes Argentinos (@TrenesArg) November 21, 2022

LA NACION