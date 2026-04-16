Operativo Pegaso y Kekén: el Ejército lanzó mil paracaídas, reubicó tropas y desplegó un convoy de vehículos de combate

En el marco de su entrenamiento permanente, el Ejército Argentino llevó adelante una serie de maniobras de gran escala que incluyeron operaciones aerotransportadas, despliegues logísticos y el movimiento de convoyes militares hacia la Patagonia.

Las acciones se realizaron a través del Ejercicio Pegaso y del Ejercicio Kekén, dos iniciativas que pusieron en marcha a diferentes unidades militares y permitieron evaluar la capacidad operativa de la fuerza para proyectar tropas, equipos y sistemas de combate en distintos escenarios del país.

Los paracaídas fueron los grandes protagonistas de las jornadas (Foto: argentina.gob.ar)

Más de mil paracaídas en el cielo durante el ejercicio Pegaso

El Ejercicio Pegaso consistió en una operación aerotransportada de alta complejidad que tuvo como protagonista a la IV Brigada Aerotransportada, una de las principales unidades de despliegue rápido del Ejército.

Durante las maniobras se realizaron más de mil lanzamientos de paracaídas, tanto automáticos como de apertura manual. Además, se efectuaron lanzamientos de plataformas con vehículos livianos y contenedores de abastecimiento, elementos clave para garantizar el sostenimiento logístico de las tropas en zonas de operaciones.

Los ejercicios se desarrollaron en terrenos serranos y distintas localidades, donde se simularon ataques diurnos y nocturnos contra posiciones enemigas. Las operaciones contaron con apoyo aéreo de aviones Lockheed C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Argentina.

Hubo participación de la artillería pesada (Foto: argentina.gob.ar)

Participación de ingenieros, artillería y unidades de exploración

El despliegue involucró a diversas unidades del Ejército con el objetivo de integrar capacidades y evaluar el funcionamiento conjunto de los sistemas de armas.

La Compañía de Ingenieros Paracaidista 4 intervino en la apertura de obstáculos y campos minados, mientras que el Grupo de Artillería Paracaidista 4 brindó apoyo de fuego continuo y operó sistemas antiaéreos Oerlikon de 20 milímetros.

A su vez, el Escuadrón de Exploración de Caballería Paracaidista 4 aportó inteligencia táctica del terreno, mientras que la Compañía de Comunicaciones Paracaidista 4 garantizó el comando y control de las operaciones mediante sistemas satelitales, ATAK, SITEA y enlaces de radio HF y VHF.

También participó la Sección Aviación de Ejército de Despliegue Rápido, que ejecutó maniobras aeroterrestres para el reposicionamiento de tropas, incluyendo inserciones con técnica fast rope, evacuaciones aeromédicas y operaciones desde helipuertos de campaña.

El apoyo logístico fue brindado por la Base de Apoyo Logístico Córdoba, mientras que el comando de la operación instaló puestos de comando principal y táctico para dirigir el ejercicio.

Las maniobras se desarrollaron en distintas localidades del país (Foto: argentina.gob.ar)

Convoy ferroviario y despliegue militar hacia la Patagonia

En paralelo con Pegaso, el Ejército inició la fase logística del Ejercicio Kekén, que implica el traslado estratégico de personal y equipamiento militar hacia distintas zonas de la Patagonia argentina.

El despliegue se realiza mediante un sistema de transporte multimodal que combina trenes, vehículos terrestres y medios aéreos.

Uno de los convoyes partió desde la estación Estación Santos Lugares con vehículos livianos y blindados, incluidos los tanques modernizados TAM 2C-A2. La formación se dirigió luego hacia Estación Retiro, atravesó la zona portuaria y continuó su recorrido hacia el sur con destino final en la provincia de Río Negro.

Al mismo tiempo, otra formación ferroviaria partió desde la provincia de Córdoba transportando medios de la IV Brigada Aerotransportada y de la Agrupación de Fuerzas de Operaciones Especiales.

Durante el trayecto, el convoy incorporó nuevos equipos en La Pampa, entre ellos los vehículos blindados Stryker M1126 y camiones tácticos Oshkosh M1083 A1P2. Luego continuó su desplazamiento hacia Comodoro Rivadavia.

Estas demostraciones son clave para el funcionamiento de la fuerza (Foto: argentina.gob.ar)

Una demostración de proyección estratégica

El tránsito de estas formaciones ferroviarias por distintos corredores del país, incluyendo el área metropolitana y zonas clave como Rosario, refleja la capacidad del Ejército para proyectar fuerzas y equipamiento a larga distancia dentro del territorio nacional.

La articulación entre los ejercicios Pegaso y Kekén busca consolidar el alistamiento operacional y mejorar la interoperabilidad entre unidades.

Según destacaron desde el Ejército, estas maniobras permiten integrar maniobra, fuego, movilidad, logística y sistemas de comando y control, fortaleciendo la capacidad de la fuerza para actuar en escenarios complejos y garantizar presencia operativa en todo el país.