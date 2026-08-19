Valentina, emigrada radicada en Finlandia: “Lo único que me parece un poco fuerte es que comen muchísimo reno, es algo muy típico de acá

Valentina Correa Heredia nació en Colombia, se crió en el País Vasco -comunidad autónoma de España- y hoy vive en Finlandia, una nación que atrae a propios y extraños por su exótica cultura. La mujer, de 26 años, vive en Rovaniemi, un punto geográfico famoso por la nieve y los festejos particulares de Navidad.

Su arribo a Finlandia estuvo emparentado con la observación de las aureolas boreales, un fenómeno que acapara la atención de los turistas de todo el mundo que arriban a la nación escandinava.

Valentina vive en Finlandia y advierte sobre las costumbres culinarias

En una entrevista que le hizo el medio La Vanguardia, Valentina se refirió a dos cuestiones puntuales de Finlandia: las bajas temperaturas y la cultura gastronómica.

“El día ‘más caluroso’ hace –14. Y los más fríos rondan los –30 ó –35. No es tan malo si te ponés muchas capas de ropa. Lo peor no es el frío, sino que se hace de noche muy pronto y no amanece hasta las 9 o las 10. Y cuando por fin hay algo de luz se va enseguida, sobre las 15 ó 15.30. Eso es lo peor de todo”, enumeró sobre las hostiles condiciones climáticas de Finlandia, que obligan a los viajantes a tomar recaudos extremos para hacerle frente a las olas polares.

El proceso de adaptación también incluyó adaptar su paladar a las distintas opciones culinarias del país. “Yo pensaba que iba a ser peor, pero la verdad es que no. Lo único que me parece un poco fuerte es que comen muchísimo reno, es algo muy típico de acá. Yo no lo he probado porque soy vegetariana, pero me sigue chocando bastante: es un animal muy representativo para ellos y, aun así, forma parte de su dieta”, reconoció Correa.

Las temperaturas extremas en Finlandia

Además de lo enunciado, indicó que otras alternativas son habituales: “También comen mucho salmón y pescado en general, pero por lo demás la comida se parece bastante a otros países”.

La historia de Valentina, como la de muchos otros emigrados, suelen tener diferentes particularidades como la adaptación a otra cultura e idiosincrasia y de qué forma, con los recursos existentes en cada nación, una persona se las rebusca para poder subsistir.